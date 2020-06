/FOTO/ V Muzeu českého karosářství ve Vysokém Mýtě je možné si prohlédnout vůz, který zmizel v propadlišti dějin. Díky virtuální realitě ožila Baťova pojízdná kancelář, automobil Ford karosovaný za první republiky ve Vysokém Mýtě Josefem Sodomkou.

Muzeum českého karosářství ve Vysokém Mýtě láká na sezonní výstavu tatrovek doplněnou o 3D Baťovu pojízdnou kancelář. | Foto: Deník / Iva Janoušková

Návštěvník si po nasazení 3D brýlí může prohlédnout vůz zvenku i zevnitř. Baťovo auto převedl na základě dochovaných fotografií do virtuální reality Project Six. Zapůjčen byl do Mýta do konce června, jedná se o jeho prodloužení i přes prázdniny.