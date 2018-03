Australan John pozdraví Letohrad

Pardubický kraj, Svitavy - Ponořit se do ledové vody v rybníku? Nemožné. Ale parta nadšenců ví, že to jde, i když je venku třeba patnáct pod nulou a ze svetrů a bund se svlékat nechce. Před pár dny si to vyzkoušeli na vlastní kůži u rybníku Rosnička ve Svitavách. Na zanoření do rybníku se chystali na speciálním tréninku.