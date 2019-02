„Když přišly anonymy, brali jsme to jako kolorit. Když přišly podepsané stížnosti, vyřídili jsme je s požadavkem na nápravu. Když se ale objevily konkrétní podněty lidí, kteří se na moji osobu s důvěrou obrátili, musel jsem již situaci prověřit,“ zdůvodnil hejtman Martin Netolický rozhodnutí radních.

Podle hejtmana, který Brandýs koncem minulého týdne navštívil, jsou důvodem kontroly stížnosti zaměstnanců na ředitelku ústavu Michaelu Tomanovou. „Zjištění na místě potvrdila řadu podnětů, které jsem mohl vidět na vlastní oči. Poté se rozjel kolotoč, kdy se začali ozývat stávající i bývalí zaměstnanci z celého kraje,“ uvedl Netolický.

Primářku Michaelu Tomanovou, která šéfuje rehabilitačnímu ústavu, jehož zřizovatelem je Pardubický kraj, už patnáct let, vyjádření hejtmana zaskočilo. „Celá záležitost mě velmi mrzí a věřím, že personální audit přinese případné podněty ke zlepšení. Práce našich lidí v ústavu si velmi vážím,“ řekla ředitelka.

Kroky, které nyní kraj podniká, mají podle hejtmana zajistit kvalitní péči pro pacienty a klidné pracovní prostředí pro zaměstnance, kteří o ně pečují. „Velmi mě mrzí snaha věc politizovat, proto místopřísežně prohlašuji, že do výsledků auditu nebudou prováděny žádné ukvapené kroky,“ tvrdí Martin Netolický.

Naráží tím patrně na fakt, že Michaela Tomanová je manželkou zakládajícího člena ODS, někdejšího poslance, náměstka ministra dopravy a krajského zastupitele Ivo Tomana, který byl v roce 2008 krátce i hejtmanem Pardubického kraje.

Přestože personální audit ještě ani nezačal, čeká primářku Michaelu Tomanovou už nyní finanční postih. „Rada bez ohledu na politickou příslušnost jejích členů na můj návrh rozhodla o změně platového výměru a snížila osobní ohodnocení ředitelce za styl komunikace se zaměstnanci i zástupci zřizovatele,“ informoval Martin Netolický.

O tom, že ze strany zřizovatele nepanuje vůči vedení ústavu nijak velká důvěra, svědčí i to, že hejtman si z návštěvy odvezl klíče od schránky, do které mohou zaměstnanci i pacienti vkládat svoje podněty a připomínky. „Pokud se prokáže, že se skutečně děje něco nezdravého a panuje zde atmosféra strachu, pak budeme nuceni provést potřebná opatření,“ uzavírá hejtman.

Ředitelka Michaela Tomanová se brání. Fluktuaci zaměstnanců, která je patrná i z výročních zpráv z posledních let, vysvětluje situací na trhu práce. „Rehabilitační ústav je pro mne srdeční záležitostí a stěžejní je pro nás pacient, kterému se snažíme vždy co nejlépe pomoci, a to se nám daří. Měřítkem je jistě i to, že zájem klientů výrazně převyšuje naši kapacitu,“ říká Michaela Tomanová, která byla oceněna jako Manažerka roku 2014 za zdravotnictví a sociální služby.

„Věřím, že nezávislý personální audit přinese objektivní popis situace a pozitivní hodnocení, ale stojím si za vysokou odborností našeho ústavu a léčby našich pacientů,“ dodává primářka.