Letohrad – Co se naplánovalo, to se loni podařilo realizovat, řada investic i dalších akcí nás čeká i letos, říká Petr Fiala.

Letohradský starosta Petr Fiala s prezidentem Václavem Klausem. | Foto: archiv

Dá se říci, že již tradičně jsme zpovídali na přelomu roku starostu města Letohrad Petra Fialu, který pro Deník zhodnotil události roku 2010 a nastínil plány pro období příští.



Pane starosto, přelom roku patří často bilancování, jak vy pohlížíte na ten, který skončil?

Jsem rád, že mohu konstatovat, že se ve městě vše podstatné a naplánované podařilo realizovat. Nejzásadnější investicí byla – za pomoci Regionálního operačního programu NUTS II 2.2 – Rozvoj měst – komplexní rekonstrukce Panského domu, kde našel nové sídlo městský úřad s městskou policií. Je vybaven unikátním diskrétním informačním a navigačním systémem pro nevidomé, osazen kamerovým systémem a je zde k dispozici veřejná „wifi“ síť.



Začali jsme s přestavbou bývalých záchodků v parku na budoucí voliéru pro okrasné ptactvo, zrekonstruována byla komunikace Požárníků u sběrny, navazující na cyklostezku od Žamberka, sanován a zabezpečen byl ujetý svah pod místní komunikací v Kunčicích. Započali jsme výstavbu chodníku v Jablonské ulici na Orlici a zrekonstruovali navazující část chodníku starého.



A samozřejmě jsme připravovali projekty, žádali o dotace a čekali, jak to dopadne. Nepodařilo se nám, bohužel, získat státní dotace, na ministerstvu pro místní rozvoj budeme opětovně zkoušet žádost na revitalizaci ploch panelového sídliště U Dvora, na Státním fondu dopravní infrastruktury chceme uplatnit pokračování další etapy projektu „Letohradem bezpečně bez překážek“.



Naopak se dařilo v „evropských penězích“, o tom ale až v plánech pro rok 2011. Radost mám i z výsledku rozpočtu města, opatrný odhad daňových výnosů tak přispěl k jeho lepšímu celkovému výsledku.



Vedle funkce starosty jste také od založení Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko v dubnu 2008 její předsedou, jaký byl pro ni rok 2010?

Uplynulý rok hodnotím jako velmi důležitý pro budoucí existenci této organizace cestovního ruchu. Podařilo se získat významné finanční prostředky z česko-polského programu přeshraniční spolupráce a Regionálního operačního programu. Zhruba sedmnáct milionů korun tak napomůže zintenzivnit činnost, připravit strategické dokumenty a ty poté převést do konkrétních aktivit, které by měly do našeho území přivést nové turisty. Za veledůležité považuji do společnosti přivést další členy z řad podnikatelské sféry. Zejména právě k podnikatelům směřuje naše společné úsilí.



Mimo pracovní povinnosti jste také vedl Českomoravský svaz hokejbalu. V této funkci jste ale v roce 2010 skončil.

To je pravda, dvanáct let jsem byl ve vrcholovém vedení hokejbalu, posledních deset let předsedou. S funkcí starosty se to obtížně časově kloubilo, to byl hlavní důvod mého červnového odchodu z pozice předsedy. Hokejbal sleduji nyní pouze z povzdálí, stále ale je mou srdeční záležitostí. Snad se problémy se splácením O2 arény, kterou financovala společnost Sazka a nyní na to doplácejí právě a jen sportovci, nestanou hrobníkem sportovních svazů.



Prozraďte, co se v Letohradě chystá pro rok 2011?

Město čeká opět celá řada investic, na jejichž projekty se podařilo získat dotační tituly. Nejvýznamnějšími jsou projekty podpořené Operačním programem životní prostředí, výstavba kanalizace v Kunčicích a zateplení obou areálů základních škol, dále také výstavba druhého sběrného dvora. Z programu Leader jsme získali dotaci na výstavbu skateparku. Investice by měly vyšplhat k částce osmi desítek milionů korun, z toho dotace jsou zhruba padesát čtyři miliony. Musíme zapojit financování, pomoci by měl i výnos z prodeje pozemků v průmyslové zóně, kde by logistické centrum měla budovat společnost OEZ. Čekáme na výsledek naší žádosti o dotaci z programu „Zelená úsporám“ na zateplení Mateřské školy U Dvora, která investici již nutně potřebuje. Pokračovat budeme také v investicích do zbezpečňování dopravy, tedy pokračovat ve výstavbě chodníku na Orlici, pokud se podaří uspět se žádostí o dotaci u Státního fondu dopravní infrasrtuktury, mohla by konečně být zahájena výstavba chodníku v Kunčické ulici. Uvažujeme o postupném zviditelnění přechodů pro chodce signalizačními zařízeními ve vozovce. Ve hře je také revitalizace ploch sídliště U Dvora, pokud uspějeme s projektem na ministerstvu pro místní rozvoj. Úspěšná byla žádost Pardubickému kraji, který by měl investovat do silnice II/310 v Jilemnického ulici, tzv. „Pavlištově kopci“. To je nejbolavější dopravní místo města, chceme rozšířit chodník pro chodce v hrdle na jeho horním konci, investici zde provede i společnost VaK do své infrastruktury. Výsledkem by mělo být nové řešení dopravní situace a zejména její zbezpečnění. Dostavět chceme voliéru pro exotické ptactvo v zámeckém parku. Jak se vše podaří budeme vědět v tomto čase za rok.

Hodně práce nás čeká také na novém územním plánu města, jehož pořízení schválili zastupitelé.



Určitě pracujete i na rozpočtu města pro letošní rok.

Samozřejmě. Je to vždy práce na delší období. Stát snižuje dotaci na výkon státní správy, k ponížení dochází také u odměn samosprávy, částečně reagujeme plošným rovnoměrným snížením mezd na úřadě a v jeho organizacích. Chci věřit, že to je opatření pouze dočasné. Stojí před námi celá řada výzev, na jejichž zdárném výsledku budeme usilovně pracovat.



Rád bych ještě dodal, že město nedělají jenom investice, takže chceme podporovat širokou spolkovou činnost ve městě a zejména soustavnou práci s mládeží, podpoříme tradiční akce jako jsou mezinárodní hudební festival – 22. ročník, setkání spisovatelů Klubu autorů literatury faktu, setkání důchodců, rozsvěcení vánočního stromu, prázdninovou třídenní akci pro děti Letohrátky, městský ples a řadu dalších.



Jaké je vaše poselství pro rok 2011?

Předně bych chtěl poděkovat spoluobčanům a všem partnerům za dobrou spolupráci. Velmi bych do příštího období přál všem pevné zdraví, silné nervy, dobré vztahy s okolím a pozitivní náladu. Ať všechny nástrahy, které nás čekají, zdárně zvládneme.