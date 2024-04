Za vznikem originálního chlebíčku z dílny Jana Paukerta stojí tehdejší hudebník a umělec Jan rytíř Skramlík. Vedle toho, že působil v Národním divadle, také maloval a tvořil velká plátna. Byl opravdový labužník a rád si z Paukertovo lahůdkářství nechával do ateliéru nosit svačinky.

Obložený chlebíček zhruba v dnešní podobě uvedl na scénu na počátku 20. století pražský lahůdkář Jan Paukert, orlickoústecký rodák, na popud rodinného přítele malíře Jana rytíře Skramlíka, kterému nevyhovovaly v té době k malému pohoštění podávané jednohubky; s chlebíčkem o velikosti mezi jednohubkou a obloženým chlebem byl spokojen, stejně jako zákazníci lahůdkářství, kde se tyto výrobky vzápětí začaly prodávat. Původní velikost byla o něco menší než dnes („tak na dvě tři kousnutí“), během dvou následujících let se pak osvědčil rozměr větší; v této podobě získaly oblibu a dělají se dodnes.

Jazykové dovednosti uplatnil nejen při sbírání svých obchodních zkušeností v zahraničí, ale později také při jednání s dodavateli. Pracoval v lahůdkářství v Mnichově, Miláně i Londýně. Po návratu ze zahraničí nastoupil do podniku Antonína Chmely, který se proslavil výrobou Pražské šunky. Zde si osvojil nejen lahůdkářské řemeslo a vytříbil obchodního ducha, ale navíc se seznámil se svou budoucí ženou Štěpánkou. S tou pak společně založili v roce 1916 úspěšné lahůdkářství.

V roce 1918 se manželům Paukertovým narodil syn Jan. Počítalo se s tím, že v rodinném podniku bude pokračovat a on později dělal všechno proto, aby se tak stalo. Ve 30. letech minulého století se do rodinného podnikání začal zapojovat jako otcův pomocník a pilně se učil. Procestoval polovinu Evropy, aby získal potřebné zahraniční zkušenosti. Po návratu do Čech působil také v hotelu Pupp. Druhou světovou válku lahůdkářství přežilo, ale v padesátých letech přišlo znárodnění a správu převzal státní podnik Pramen. Z restaurace se stalo učňovské středisko a Paukertovi dostali příkaz opustit Prahu. Jan Paukert starší umírá v roce 1972 v zapomnění.

Syn Jan pracoval dlouhá léta v ČKD jako dělník a když mu byl majetek v roce 1991 v restituci navrácen, vrhl se do rozsáhlé rekonstrukce. V říjnu 2008 lahůdkářství opět otevřel. I přesto, že mu bylo už 90 let, na chodu podniku se sám podílel. Zemřel v roce 2010. Lahůdkářství se nedařilo, podnik spadl do insolvence a nakonec ho Státní potravinová a zemědělská inspekce v roce 2015 zavřela.

Slavnou značku se teď pokouší vzkřísit italský kuchař v pražském Karlíně, kde funguje podnik s názvem Jan Paukert Bistro.

s využitím zdrojů: Wikipedie, Český rozhlas Dvojka, E15, Česká televize a Apetitonline.cz