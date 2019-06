Na konci minulého týdne to však vypadalo jinak. Část lékařů, kteří na ARO pracují, zvažovala, že podá výpověď a z nemocnice odejde. Příčinou jejich nespokojenosti bylo jmenování nového primáře.

Současný primář Miroslav Kareš odchází do důchodu. Původně jej měl nahradit jeho zástupce Daniel Prchal, který se na převzetí vedení oddělení pod dohledem končícího primáře připravoval.

Vedení Orlickoústecké nemocnice však vypsalo výběrové řízení, ve kterém pětičlenná komise v poměru čtyři ku jedné doporučila jmenovat novým primářem vedoucího lékaře jednotky intenzívní péče Martina Jareše.

Pod novým primářem ale část lékařů odmítla pracovat. Pokud by svou hrozbu skutečně splnili, přišlo by ARO o čtyři pracovní úvazky, což by ochromilo chod oddělení.

Ve výběrové komisi byli, kromě primáře Miroslava Kareše, oblastní ředitel pro zdravotní služby Jaroslav Kajzr, náměstek léčebné péče Karel Kohoutek, náměstkyně ošetřovatelské péče Miluše Kopecká a krajský koordinátor Lékařského odborového klubu v Pardubickém kraji a vedoucí lékař anestezie Jaroslav Krsička.

Podle některých zaměstnanců nemocnice, jejichž totožnost redakce zná, kteří si ale přáli zůstat v anonymitě, měl za Jarešovo jmenování údajně lobovat krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. Oba spojuje členství v ODS.

NAŘČENÍ ODMÍTL

„Do výběrového řízení se přihlásil Martin Jareš, který vyhrál, ale většina lékařů jej jako svého primáře odmítá. Situace se vyostřila natolik, že museli zasáhnout krajští politici. Proslýchá se, že pan doktor je blízký přítel krajského radního zodpovědného za oblast zdravotnictví,“ potvrdilo nezávisle na sobě několik zaměstnanců nemocnice. Radní Valtr však to, že by jakkoliv zasahoval do výběrového řízení, kategoricky odmítl.

Ve chvíli, kdy se problém dostal na veřejnost, začalo vedení nemocnice tvrdit, že nic ještě není rozhodnuto. „Výběrové řízení zatím není uzavřené. Komise má za sebou setkání se všemi uchazeči, do deseti dnů od tohoto setkání má vypracovat doporučující stanovisko a to následně předat řediteli pro zdravotní služby Orlickoústecké, Svitavské a Litomyšlské nemocnice Jaroslavu Kajzrovi, v jehož kompetenci jmenování nového primáře je,“ sdělila před necelými dvěma týdny na dotaz Deníku mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semerádová s tím, že doporučení komise může ředitel nemocnice buď akceptovat, nebo odmítnout.

DOŠLO KE ZMĚNĚ

Ukázalo se, že nakonec ke změně skutečně došlo. „Od 1. září nastupuje na post primáře současný zástupce Daniel Prchal,“ konstatovala v pondělí odpoledne Kateřina Semerádová.