Nad jejím uspořádáním koncem srpna stále visí otazník. „Nyní je to o tom, zda se asi po patnácti letech Cihelna uskuteční bez armády komornějším způsobem,“ reagoval na zprávu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Jistá není ani případná účast dalších složek integrovaného záchranného systému, na Cihelně se každoročně prezentovala Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor. Nejatraktivnější částí Cihelny byly ukázky bitev, ta letošní měla být tanková a připomenout Hanou v roce 1945. „Pokud jde o vojensko-historickou část, která bývá založena na dobrovolnících, pokusili bychom se, pokud to nebude v rozporu s pravidly a nařízeními vlády, aby se Cihelna konala,“ dodal hejtman.

Štáb dobrovolníků by rád uspořádal vzpomínkovou akci i bez účasti armády, už se tak v minulosti stalo. „My si to představit umíme,“ konstatoval Martin Ráboň ze společnosti Army Fort. „Samozřejmě armáda na sebe brala v posledních letech to obrovské břímě celkové logistiky a u některých činností, které jsme dříve před lety - třeba i improvizovaně - zajišťovali my nebo město, jsme si už zvykli, že nám je zajistil partner,“ podotkl Ráboň. Cihelna se připravuje dál, rozhodnutí by mělo padnout do 20. června. Na Králicku doufají, že Cihelna stopku nedostane. „V okamžiku, kdy budou otevřená nákupní centra, kterými za víkend projdou desetitisíce lidí, důvod, aby Cihelna nebyla, nebude úplně tak srozumitelný, alespoň ne nám,“ dodal Martin Ráboň.