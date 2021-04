Zamilovala se do fyzioterapeuta, který pomáhá dětem s neurologickými diagnózami. Dnes českotřebovská rodačka, architektka Hanka Soviš, prodává obrazy. Stoprocent z výtěžku má finančně pomoci rodinám s vážně nemocnými dětmi.

Hanka Soviš Fučíková | Foto: Archiv

Vyrůstala v České Třebové, vystudovala architekturu, věnovala se umění a zamilovala se do Davida, který pracuje s nemocnými dětmi. Tyto osudové momenty v životě Hanky Soviš dovedly mladou architektu do bodu, kdy založila projekt LOLA. Prostřednictvím dobročinné činnosti chce pomáhat rodinám, kterým do života vstoupilo neurologické onemocnění.