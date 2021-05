Podle náměstka pardubického primátora pro školství Jakuba Rychteckého mohou velké problémy s nedostatkem testů od státu nastat už příští týden.

„Víme minimálně o šesti školách, které by neměly čím testovat v případě, že stát do pátku nezajistí dodávky, na týden chybí minimálně 2900 testů. Po návratu žáků druhého stupně víme, že čtrnáctidenní potřeba našich základních škol je 13 000 antigenních testů jenom pro žáky, s personálem se bavíme cca o 15 tisících testů, protože proočkovanost ještě stále není stoprocentní," řekl náměstek Rychtecký.

„A to když pominu nedostatky v dodávkách v počtech stojánků, které si musely školy zajišťovat většinou svépomocí samostatně," dodal.

Podobně jsou na tom i v dalších školách v Chocni nebo Králíkách. „Máme zásobu testů na tento týden. Příští týden budeme čerpat potřebné množství testů z rezervy krajské pobočky Národního pedagogického institutu. O nákupu testů z vlastních finančních zdrojů zatím neuvažujeme,“ řekla zástupce ředitele Radmila Vavrušová ze Základní školy Králíky.

Podle ředitelky Základní školy Mistra Choceňského Ilony Novákové i u nich mají zásoby testů pouze na tento týden. „Volala jsem na Národní pedagogický institut, kde mi řekli, že oni mají minimální rezervu pro ty školy, které nevyjdou s testy. Do konce týdne nám mají dát vědět, jak dál postupovat. Podle informací ministerstva budeme další požadavky vyplňovat od 6. do 10. května. To ale naši situaci neřeší,“ uvedla Nováková.

Naštěstí zřizovatel školy, město Choceň, přislíbil, že pokud škola testy mít nebude, pomůže. Se zřizovatelem situaci řeší i Základní škola v Nádražní ulici v České Třebové, kde mají volných 520 testů, které jim vydrží snad ještě i na příští týden.

Krajská pobočka Národního pedagogického institutu ještě nějaké testy má. „Určitou zásobu máme, přibližně dvanáct tisíc testů, ale nedokážu odhadnout, jak dlouho vydrží, protože nevíme jaká bude poptávka. Předpokládám, že každým dnem se situace bude měnit,“ řekl vedoucí krajské pobočky v Pardubicích Milan Bareš.

Vláda 29. dubna rozhodla o převodu 185 000 testů z majetku SSHR ve prospěch ministerstva školství.

„Tyto testy budou distribuovány krajským pracovištím Národního pedagogického institutu a navýší tak dosavadní rezervy," uvedla mluvčí Ministerstva mládeže a tělovýchovy Aneta Lednová. Celkově tak pro všechny kraje bude rezerva asi 375 tisíc sad antigenních testů. Díky nižší frekvenci testování by tak u většiny škol měli testy stačit až do doby dodání testů ze zakázky vyhlášené 28. dubna. „Vláda se také ve čtvrtek bude zabývat možností neinvazivního RT-PCR testování ve školách,“ dodala Lednová.

Návrh ministerstva na neinvazivní RT-PCR testování, které by si zajišťovaly školy za příspěvku státu, podle Rychteckého není řešením celé situace.

„Neřeší to aktuální potřebu. V žádném případě nechceme, a nemůžeme si dovolit zavřít školy a nerespektovat mimořádná opatření, a to i přesto, že svou povinnost neplní aktuálně vláda, která opatření sama nařídila. Nemůžeme už čekat, že nám zázrakem zajistí testy zase na poslední chvíli," uvedl náměstek.

„Doposud bylo ze státních dodávek provedeno téměř 24 700 antigenních testů s tím, že pozitivních bylo 6. PCR test však potvrdil pouze jeden pozitivní případ. Vedle toho máme jednotky pozitivních dětí, které onemocněly, přestože měly antigenní testy negativní. Na konkrétních datech tak dokládáme, že testy od státu mají velkou chybovost a jsou nekvalitní," řekl Rychtecký.

Proto město Pardubice na konci minulého týdne začalo jednat s registrovaným zdravotnickým zařízením o možnosti antigenního testování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. „Jde o kvalitnější neinvazivní test z úst, tento způsob ověříme ve čtvrtek na prvních dvou základních školách. Pokud se systém osvědčí, budeme případně schopni zajistit tento způsob testování i na ostatních školách," dodal.