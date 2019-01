ČESKÁ TŘEBOVÁ - Ptali jsme se v ulicích České Třebové

Česká Třebová - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Wagenknecht

JAROMÍR ŠLEMR,

důchodce, Č. Třebová

„Člověk neví, jestli tomu má věřit, nebo ne. Teď dokonce prohlásili, že uzavírají veškeré pochybnosti. Opravdu nevím, co si o tom myslet. Bez komentáře.“

M. IMRICHOVÁ,

nákupčí, Česká Třebová

„Je to ostuda, že se o něj všichni tak starají. Je to člověk jako my, každý má právo na soukromí. Nikomu do toho nic není. Horší je pan Topolánek a pan Paroubek.“

ZDEŇKA VOSIKOVÁ,

důchodkyně, Č. Třebová

„Jsem proti. Bylo kolem něho hodně řečí, a tak si myslím, že by bylo lepší, kdyby se už stáhl, aby se atmosféra uklidnila. Nemám ráda tyhle bláznoviny.“

K. ŠPÁTOVÁ,

studentka, Č. Třebová

„Podle toho, co pan Jiří Čunek udělal, bych řekla, že by se mi to snad asi ani nelíbilo. Můj názor je takový, že by se do vlády rozhodně neměl vracet.“

FRANTIŠEK HAMPL

důchodce, Česká Třebová

„Všechno je možné, jak je vidět, ale jestliže zjistí, že je ve skutečnosti bezúhonný, tak proč ne..?“