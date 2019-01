ČESKÁ TŘEBOVÁ - Jako každý týden jsme se ptali v ulicích České Třebové.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

IVA HOLOHLAVSKÁ učitelka, Rybník

„Mě se to zas tak netýká, protože nejsem kuřačka. Ale myslím si, že by o tom lidé měli začít přemýšlet. Kouření určitě není správné. A když se cigarety zdraží, tak to třeba někoho trkne.“

PETR BOHŮNEK podnikatel, Řetová

„Co vám k tomu mám říct? Jsem kuřák, takže se mi další zdražení cigaret určitě nelíbí. Ale chápu, že stát na něčem musí vydělávat. Stejně už dlouhou dobu vážně uvažuji o tom, že přestanu kouřit.“

HANA PELOVÁ důchodkyně, Č. Třebová

„Já nekouřím, dokonce ani nikdo v naší rodině a jsem rozhodně proti tomuto zlozvyku. Myslím si, že zdražení o sedm korun je málo, kdyby cigarety stály stovku či dvě, tak by mi to vůbec nevadilo.“

HANA LUSTYKOVÁ učitelka, Č. Třebová

„Ještě jsem o tom, že by se měly cigarety zdražovat až o sedm korun, vůbec neslyšela. Ale podle mého názoru je to určitě správný krok. Jsem nekuřačka, takže mi jejich zdražení vůbec nevadí.“

PETR BLAŽEK zaměst. ČD, Č. Třebová

„Zdražení cigaret mi opravdu nevadí. Před dvaceti lety se mi povedlo přestat kouřit, takže jako nekuřák s tím jenom souhlasím a podporuji to.“