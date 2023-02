"Město Ústí nad Orlicí uvažuje o zavedení sdílených kol. Jsou skvělým nástrojem, jak se rychle, zdravě a ekologicky dopravovat po městě. Na katastru města by mohlo vzniknout zhruba 15 stanic, na kterých si bude možné půjčit kolo. Abychom zjistili, zda bude ve městě o tuto službu zájem a jak ji nejlépe nastavit, připravili jsme krátký dotazník a prosíme vás o jeho vyplnění," vzkázala obyvatelům radnice.

Dotazník radnice můžete vyplnit ZDE, anketu Deníku najdete na konci článku

Městu předložila nabídku firma Nextbike Czech Republic, která na projektu sdílených kol spolupracuje již s pětadvaceti městy v Česku.

"Na katastru města by mohlo vzniknout zhruba 15 stanic, na kterých bude možné si prostřednictvím aplikace půjčit nebo vrátit sdílené kolo. Jde o jednoduchý systém, který myslí na uživatele každého věku. Předpokládá se, že největší zájem bude o krátké jízdy do 15 minut, které budou poskytovány zdarma. Delší čas by byl zpoplatněn přijatelnou částkou," dodalo město na svých webových stránkách.

Sdílená kola se zamlouvají i pardubickému hejtmanství, města s touto nabídkou chce dotačně podporovat.

„Pardubický kraj by mohl pro příští rok vytvořit dotační titul, který by městům pomohl s náklady na provoz sdílených kol a občanům umožnil jízdu po dobu 15 minut zdarma,“ uvedl kraj vloni na podzim v tiskové zprávě. Do patnácti minut jede podle dat nextbike 90 % všech uživatelů.

V kraji zatím funguje služba sdílených kol v Pardubicích. „Chceme systém sdílených kol nabídnout i dalším městům v regionu vypsáním dotačního titulu. Města by potom mohla uzavřít smlouvu s jakýmkoliv provozovatelem služby sdílených kol či elektrokol a nabídnout občanům 15 minut jízdy zdarma,“ uvedl náměstek pro dopravu Michal Kortyš.