Marek Živný, 27 let, Letohrad

„K eurovolbám se chystám. Chci aby můj hlas pomohl ovlivnit dění ve společnosti. Nemám rád lidi, kteří kritizují politiku, ale sami nemají snahu něco ovlivnit svým hlasem u voleb.“

Josef Diblík, 74 let, Sopotnice

„K volbám chodím pravidelně, takže není důvod, abych volby do Evropského parlamentu vynechal. Nenechávám to na poslední chvíli a chodím spíše po otevření volebních místností. “