ANKETA: Má blízko k lidem a ti mu to vrátí. Vysokomýtčané hodnotí prezidenta

Co si myslí lidé z Vysokého Mýta o současném prezidentovi Petru Pavlovi? Na co se ho chtějí zeptat? To před debatou Deníku s prezidentem, která se odehraje v úterý v Šemberově divadle, zjišťovala redakce v ulicích města. Podívejte se ve videu.

Anketa: Co vzkazují obyvatelé Vysokého Mýta prezidentu Pavlovi? | Video: Video: Iveta Nádvorníková a Martin Alt