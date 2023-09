ANKETA: Zvýšení poplatků za televizi? Toto si o tom myslí naši čtenáři. A co vy?

Kristýna Sauerová

Vláda chce od roku 2025 zvýšit koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas. Za Českou televizi by tak lidé měsíčně zaplatili o 25 korun více, tedy 160 korun, a o 10 korun více za Český rozhlas, za který se v současné době platí 45 korun. Platit by nově měli i majitelé všech zařízení, která umožňují sledování veřejnoprávních médií, tedy i ti, kteří místo televize a rádia vlastní chytré telefony, tablety, nebo počítače. Deník se zeptal pěti lidí z našeho regionu, co na to říkají. Do ankety se můžete zapojit také, a to formou hlasování na konci článku.