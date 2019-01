Lanškroun - Na startu 44. ročníku Lanškrounské kopy jsme se zeptali účastníků: Chodíte Kopu pravidelně? Líbí se vám?

Lanškrounská kopa 2012. | Foto: Deník/Karel Pokorný





Iveta Kubínová

Výprachtice

„Dneska jsme si nadělili dvacet kilometrů na kole, s sebou máme i malou v cyklokočárku. Jinak na Kopu chodíme pravidelně, někdy se vydáváme i na pěší trasu. O Kopě si myslím, že je skvělá."





Martin Hostovský

Albrechtice

„Chytáme se s dětmi na tu nejkratší trasu. Protože jsme Albrechťáci, tuhle akci známe hodně dobře. Jaká je Kopa? Krásná, taková sociální. Je příjemné, že se člověk na ní potká s přáteli."





Jiří Štichauer

Rudoltice

„Jezdíme ji každoročně, letos stodesítku. S partou vymetáme víc akcí, ale jsme místní, tak pro nás je to tradice. Já na Kopu chodím už určitě dvacet let, nejdřív pěšky, posledních deset let na kole."



Gabriela Vytlačilová

Česká Třebová

„Na Kopě jsme letos poprvé, vy- brali jsme si patnáct kilometrů pro in-line brusle. Je to tu pěkné, spousta stánků. Trasu neznám, tak se těším, jaká je tady cyklostezka, nebo po čem pojedeme."





Michal Minář

Lanškroun

„Já jsem tady téměř každý rok. Dnes jdeme deset kilometrů, zpravidla chodím pětadvacet. Líbí se mi, že i když vyloženě nepřijdu s partou, potkám hodně známých a pokecáme." (daf, ký)