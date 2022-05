Andrea z Litomyšle jako první Češka uběhla Vltava run. Sama zvládla 360 km

Je to tam! Andrea Stejskalová z Litomyšle je první ženou, která uběhla sama celý Vltava Run. Trasu ze Šumavy do Prahy, která měří 360 kilometrů, uběhla sama za šest dní. Startovala v úterý ráno a v neděli kolem 17. hodiny doběhla do Prahy. Na cestě zažila i horké chvilky.

Andrea Stejskalová jako první žena v ČR uběhla sama celý Vltava run, tedy 360 kilometrů.Foto: 2. ZŠ Litomyšl | Foto: 2. ZŠ Litomyšl