Původně se hojně navštěvovaná akce knihoven na podporu dětského čtenářství měla konat už v pátek.

„Cítíme potřebu zachovat se v tuto chvíli zodpovědně a nechceme nikoho uvést do situace zvýšeného zdravotního rizika,“ uvedli organizátoři a pustili do světa i nový předběžný termín, který by měl být 15. května. Jak ale organizátoři dodali, přesný termín akce bude vyhlášen podle aktuální situace.