Aktuálně z okresu

Ústeckoorlicko - Telegraficky z okresu.

Výstava na faře

Jablonné nad Orlicí – Ještě pár dnů potrvá výstava adventních věnců a dekorací ze zahradnictví Chládkových na faře. „Nenechte si ji ujít,“ zvali na Facebooku města. Výstava trvá do 12. prosince, otevřena je denně od 9 do 17 hodin. (jan)



Změnili správce

Ústí nad Orlicí – V Ústí se od Nového roku změní správce bytového a nebytového fondu města Ústí nad Orlicí. Jak radnice informovala, správu od společnosti Démos přebere městská společnost Tepvos. Správa se týká bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města. (jan, zr)



Adventní koncert

Klášterec nad Orlicí – Masarykova Základní škola Klášterec nad Orlicí a Pěvecký a flétnový soubor Orlička v pátek Divadlo na půděv sokolovně pořádají adventní koncert. Začíná v 18 hodin, vystoupí žáci školy, školní družina, Big Band ZUŠ Petra Ebena Žamberk a úspěšní žáci dostanou ceny. (jan)



Divadlo na půdě

Vysoké Mýto – V prostorách půdy vysokomýtské Základní umělecké školy se v pátek od půl páté odpoledne koná loutkové divadlo žáků školy. Spojená jsou s výtvarnou výstavou, která je pro změnu umístěna ve sklepě. Výstava bude otevřena ještě v pátek od 15 do 18 hodin. (jan)