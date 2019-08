/FOTO/ Vojensko historická akce Přísahali republice oslaví dvě výročí. Širokou veřejnost láká i bohatý odpolední program s ukázkami vojenských činností.

Žamberku si letos připomínají dvě významná kulatá výročí: 110 let od narození generálmajora in memoriam Josefa Knopa a 75. výročí seskoku paraskupiny Barium. A právě to je příležitost, proč bude v sobotu ve městě živo, koná se tu totiž velká vzpomínková akce zvaná Přísahali republice. Její součástí jsou pietní akty u památníků, ale i bohatý doprovodný program.