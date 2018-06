Airshow vyvrcholí akrobacií

Pomocníci v kuchyni PRACOVNÍK POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY, PŘÍPRAVA ZELENINY. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Orlická kasárna č.p. 733, 564 01 Žamberk, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED, PRACOVNÍ DOBA: 4.00 - 12.30 nebo 7.00 - 15.30 hodin, pondělí - pátek, POŽADAVKY:, - pečlivost práce, zájem o práci, - pravidelné docházení do zaměstnání, - solidní vystupování při jednání se zákazníky, NABÍZÍME: možnost ubytování, NABÍDKY PROSÍM ZASÍLEJTE NA E-MAIL NEBO JE MOŽNÁ OSOBNÍ NÁVŠTĚVA KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN OD 7.30 DO 8.00 HODIN. Pracoviště: Gastro royal, spol. s r.o., Orlická kasárna, č.p. 733, 564 01 Žamberk. Informace: Petr Kaplan, +420 608 778 875.

Obchod - Obchod Obchodní referent 30 000 Kč

Obchodní referenti Samostatný obchodní referent / BackOffice. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 36000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní činnosti, povinnosti, odpovědnosti a pravomoci: spolupráce na realizaci obchodního plánu s Key account manažery, účast na obchodním procesu, podpora Key account manažerů, realizace, správa a fakturace odbytových zakázek (zpracování podkladů k odbytové zakázce – upřesnění rozsahu opravy odbytové zakázky do formuláře komisionální prohlídky, realizace komisionální prohlídky - fyzická prohlídka zakázky, předání odbytové zakázky, vystavení faktury, doplnění dat do databáze IS ke konkrétní odbytové zakázce), správa a aktualizace dat v informačním systému., Kvalifikační požadavky: ÚSO/VŠ vzdělání – technického/obchodního směru, praxe v obchodní sféře výhodou, znalost Aj, ŘP Sk.B, 100% nasazení, proaktivní přístup, flexibilita, samostatnost, komunikativnost, profesionální vystupování, bezúhonnost, pečlivost, odpovědnost. , Zaměstnanecké benefity: stabilní, renomovaná, dynamicky se rozvíjející společnost s kvalitní produkcí, skvělý obchodní tým, účast na zajímavých a rozsáhlých projektech, notebook, telefon, jazykové kurzy, odborná školení + osobní rozvoj, karierní růst, flexibilní pracovní doba, příspěvky na ŽP nebo PP, příspěvky na stravování, zvláštní placené volno 6 dnů/rok.. Pracoviště: Cz loko, a.s., Semanínská, č.p. 580, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Eliška Košnarová, +420 465 558 191,606 694 141.