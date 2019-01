Vysoké Mýto - Aero 50 Dynamik se nyní lakuje, dojde i na usazení střechy a další práce, aby se představilo veřejnosti v původní kráse.

Aero 50 | Foto: Vít Šimánek



Regionální muzeum organizuje řadu měsíců opravy unikátního vozidla Aero 50 Dynamik, které na rozhraní 30. a 40. let minulého století vybavila karosérií vysokomýtská firma Sodomka.

Na dokončení mají přibližně půlrok

Vozidla tohoto typu se zachovala do současné doby již jenom dvě. To, které přeměňuje v průběhu letošního roku firma Autokomplet na unikát soudobé automobilové techniky, bylo zakoupeno před časem od soukromého majitele na Liberecku. „Auto se nyní lakuje, až budou tyto práce dokončeny, vůz se zpasuje dohromady. Pak nastane celá řada různých dolaďovacích prací, například dokončení střechy. Do června příštího roku nebudeme vůz představovat. Počítáme s tím, že to bude perla při zahájení druhého ročníku Sodomkova Vysokého Mýta počátkem června, kdy se vozidlo pokřtí a poprvé se prakticky předvede,“ uvedl včera ředitel muzea Jiří Junek.

Náplň mnohadenní akce Sodomkovo Vysoké Mýto se zaměří na vozy značky Aero a práci proslulé karosárny. Automobil zvaný familiérně Arizona si všichni prohlédnou a vyfotografují na ploše u chrámu svatého Vavřince při zahájení, na zájemce bude čekat bohatý program, jenž se postupně připravuje. V něm se počítá mj. s jízdou tohoto vozu po městě. Za půl roku zbývajícího do zahájení akce dojde i k úpravám v budově muzea.



Vznikne základ nového muzea

Na dvoře Regionálního muzea Vysoké Mýto vzniká postupně domek, v němž se objeví za nějaký čas expozice karosářství. „Umístíme sem nejprve opravené vozidlo Aero 50 Dynamik a také jednu bryčku od Sodomky, budou zde rovněž panely s dokumentací o karosářské produkci ve Vysokém Mýtě. Více se asi zatím dovnitř nevejde, půjde totiž o plochu necelých sto metrů čtverečných. Bude to jakýsi odrazový můstek k poněkud většímu muzeu karosářství v příštích letech,“ připomněl dále ředitel Jiří Junek.

O karosářském muzeu Josefa Sodomky se hovoří ve Vysokém Mýtě již nějaký čas. Mělo by se stát dalším lákadlem pro turisty, které by právě taková rarita přilákala do města a na Vysokomýtsko.