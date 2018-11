Absolventka umprumky je vítězkou juniorské Národní ceny za studentský desi

Plzeň/Ústí n. O. – Ateliér grafického designu orlickoústecké Střední školy uměleckoprůmyslové má důvod slavit. Do bohatého výčtu úspěchů svých studentů a absolventů totiž zapsal v polovině listopadu další a velmi výrazný. Jedna ze tří nominací do Národní ceny za studentský design se totiž vyšplhala na nejvyšší příčku v mladší z hodnocených kategorií.

Už postup byl úspěchem

Vzhledem k tomu, že do finále prestižní soutěže „nahlédlo“ jen třináct prací pocházejících ze středních a vyšších odborných škol, bylo hned trojnásobné zastoupení ústecké umprumky už samo o sobě husarským kouskem. Grafičky a nyní již úspěšné absolventky Petra Havelková, Denisa Ponomarevová a Denisa Váňová tak mohly pomýšlet na jedno z hlavních ocenění a posledně jmenované studentce se to podařilo. „Národní cenu za studentský design junior získala Denisa Váňová ze střední umprumky v Ústí nad Orlicí s prací Katalog k výstavě vlastních prací Srůst, kde zkoumá tenkou hranici mezi člověkem a technikou, která jej v rostoucí míře obklopuje,“ uvádějí pořadatelé na stránkách Czech design. Jeden z členů mezinárodní poroty František Havlůj k tomu doplňuje: „Velmi zajímavé je i to, jakým způsobem ve svých dílech vede hranici mezi skutečnými objekty a obrazem – člověk i technika se v těchto rolích v různých dílech střídají.“

„Já jsem z toho pořád ještě vedle“

Autorka oceněné práce, se kterou letos v květnu úspěšně odmaturovala, nyní pokračuje v dalším vysokoškolském studiu. A shodou okolností právě v Plzni, kde se finále soutěže konalo. „Moje reakce ve chvíli vyhlášení bylo totální překvapení. Bude to znít asi jako klišé, ale opravdu jsem úspěch nečekala,“ přiznala mladá umělkyně, která zisk Národní ceny za studentský design označila za svou první velkou výhru. „Já jsem z toho pořád ještě vedle. Až se uvidím s lidmi, kteří mi pomáhali, určitě jim chci poděkovat, protože ve mně věřili a to je asi to nejvíc, co člověk při práci potřebuje,“ řekla na adresu svých blízkých. Na svou vlastní přitom přidala kritickou poznámku: „S prací jsem stále ztotožněná a asi vždycky budu, ale nerada se vracím k věcem, které už mám uzavřené. A hlavně člověk s odstupem času vidí, co by všechno ještě udělal jinak, lépe. O to větší asi bylo i moje překvapení, že porota katalog ocenila i přes nedostatky, které jsem na něm nyní viděla.“

Denisu „potkáte“ na nádraží v Ústí

Zatím poslední maturanti v oboru grafického designu po sobě zanechali výraznou stopu. Jednak symbolickou – jednalo se o jednu z nejlepších tříd v moderních dějinách školy – jednak výtvarnou. Studenti uspořádali například společnou výstavu a prezentovali se také vlastními expozicemi, podíleli se rovněž na výmalbě podchodů hlavního ústeckého vlakového nádraží. „Mezi malbami, k nimž postupně přibývají další, najdou cestující také dvě rozsáhlé práce Denisy Váňové. Sluší se ještě připomenout, že stejná autorka v roce 2017 vytvořila grafickou podobu zpravodaje mezinárodní Kocianovy houslové soutěže, s níž naše škola spolupracuje,“ doplňuje ředitel SŠUP Zdeněk Salinger.