/FOTO, VIDEO/ Kombajny na loukách každý rok při právě probíhajících červnových senosečích usmrtí v Česku až 60 tisíc srnčat, ktará tam jejich matky nechávají ukryté v trávě před predátory. A i letos myslivci ve spolupráci s řadou dobrovolnických organizací pročesávají vždy těsně před senosečí louky, aby jich co nejvíce odchytili a zachránili. Pomáhají jim v tom drony s termovizí, jako třeba myslivcům v Žamberku.

Zachraňování srnčat s pomocí dronu před senosečí | Video: Martin Netolický

"Vstávám v půl čtvrté, ve čtyři jsme na louce a pročesáváme ji. Každý z rojnice má své číslo a myslivec s dronem vždy do vysílačky hlásí - například - čtyřko, je tři metry před tebou… Ještě dva kroky," líčí 34letá Ilona z Vysokomýtska, která se do zachraňování srnek letos také pustila. Nalezená srnčata musí rychle, než je vyplaší, chytnout, strčit do bedýnky a odnést pryč z louky. "Srnčata nejsou ve vysoké trávě vůbec vidět, můžete být klidně metr od nich a stejně je nevidíte, jak jsou tam ukrytá. Bez dronu, který je vidí z výšky, bychom takovou úspěšnost vůbec neměli."

Vše o iniciativě Stop sečení srnčat, včetně možností vlastního zapojení, najdete ZDE

Dron nově pomáhá Mysliveckému spolku Hůrka Žamberk. Přístroj zakoupili s pomocí města Žamberk a Pardubického kraje, jež na něj přispěli každý 50 tisíci korunami. Stop sečení srnčatZdroj: Stop sečení srnčat

"Před dvěma týdny jsem měl časně ráno možnost sledovat myslivce při této záslužné aktivitě na louce u Kunvaldu poblíž Žamberka. Termovize shora ukázala místa, kde se nachází jak vzrostlá zvěř, tak i malá srnčata. Velmi ulehčuje vyhledávání. Měl jsem možnost jedno srnče vyzvednout přímo z místa kladení ve vysoké trávě a uložit do bedny, která je odložena po dobu seče na okraj louky, odkud je po jejím skončení opět puštěno do přírody," uvedl hejtman Martin Netolický.

Květen a červen jsou měsíce, ve kterých srny rodí (tzv. kladou) mláďata. Ta potom ukrývají na loukách ve vysoké trávě, aby je ochránila před predátory (lišky, divočáci, jezevci), než povyrostou a budou schopna před nimi utéct sama.

Záchranou srnčat před senosečí se zabývá i iniciativa Zachraň srnče - ZDE. Příspěvky na dron s temovizí shánějí i přes dárcovské platformy.

Srna se od srnčete nikdy zcela nevzdálí, zpravidla z okraje lesa pozoruje louku a čas od času chodí své mládě kojit. Tyto měsíce jsou ovšem dobou, kdy se sečou travní porosty k přípravě senáže, dále porosty vojtěšky a jetele. Srnčata na blížící se nebezpečí v podobě sekačky reagují přikrčením k zemi. Dnešní způsob sečení je však pro takto schovaná mláďata zničující, připomíná iniciativa Stop sečení srnčat.

Své desatero s možnostmi, jak mláďata ochránit, k tomu vydala i Česká zemědělská univerzita - ZDE.

Krátký animovaný film iniciativy Stop sečení srnčat, kde je celá problematika vysvětlena. Komentář namluvil herec Viktor Preiss:

Zdroj: Stop sečení srnčat

"Záběr sekaček může být v rozmezí od tří do dvanácti metrů a rychlost traktoru se pohybuje od 5 do 20 km za hodinu. Za těchto podmínek není řidič zpravidla schopen mládě v trávě zahlédnout. Srnče se navíc při jakémkoliv vyrušení instinktivně přikrčí k zemi a 'zneviditelní se' natolik, že je mnohdy nesnadné ho objevit i při pouhé pěší chůzi," vysvětluje iniciativa na svých stránkách.

Nejedná se jenom o srnčata. Ohrožena jsou mláďata dalších druhů drobné zvěře jako např. zajíci a bažanti. Koroptev a křepelka polní jsou již nyní na seznamu ohrožených druhů zvěře. Sečení ohrožuje také daňky a další vysokou, hady, obojživelníky, v některých oblastech narušuje sečení vývojový cyklus některých druhů motýlů.

Dnešní stroje srnčata přesekají, ne vždy však dojde k okamžitému úhynu.

"Sekačky srnčatům zpravidla přesekají běhy, nebo je jinak zmrzačí a srnčata poté umírají až několik hodin, než vykrvácí a stanou se pochoutkou dravých ptáků. Dle hrubého odhadu jen v Česku zemře ročně následkem sečení na 60 000 srnčat," připomíná inciativa.

Stop sečení srnčatZdroj: Stop sečení srnčat

Toto číslo potvrzují i myslivci a jen o málo nižší číslo přiznávají i samotní zemědělci: ti vloni operovali s číslem 51 tisíc.

Problémem je i to, že nasekaná těla srnčat se zabalí do balíků a mohou se tak dostat do krmiva hospodářských zvířat, což pro ně může být toxické.

K označení zvěře jsou účinné i mobilní aplikace, k vyhánění zase plašiče. Ochranářům však zatím stále chybí od státu systémová podpora ochrany srnčat před senosečí.

