Radnice v Ústí nad Orlicí se nesmířila s úplným ukončením zastavování rychlíků ve městě, které přinesl nový jízdní řád, a rozhodla se zaplatit si aspoň dva páry z nich. Informoval o tom server zdopravy.cz. Ročně to radnici vyjde na tři čtvrtě milionu korun.

Doposud v zastávce Ústí nad Orlicí–Město zastavovalo každý den sedm párů spojů, nově neměl kvůli úspoře času a údajné malé poptávce cestujících žádný. Radnice se rozhodla lidem zachovat aspoň dva páry spojů Českých drah.

Za zastavení každého vlaku zaplatí město 500 korun, denně to je tak 2000 korun, jak vyplývá z registru smluv. Za celý rok by tak mělo město zaplatit 742 tisíc korun bez DPH. Jde o komerční linky mimo objednávku ministerstva dopravy, stát tak nemá žádnou páku na dopravce, jak je k zastavování donutit, píše server zdopravy.cz.

Zastavení se bude týkat vlaků EC 144 (do Prahy v 10:09), EC 145 (do Ostravy v 17:49), IC 546 (do Prahy v 8:09) a IC 547 (do Ostravy v 19:49).

Omezení obslužnosti se dotkne i sousední České Třebové, kde od neděle nestavějí vlaky RegioJet.

