Upřesnil, že formování uskupení vojsk začalo před dvěma dny na jeho rozkaz. Putin a Lukašenko spolu podle ruské RIA Novosti o tomto kroku jednali 7. října v Petrohradě po neformálním summitu Společenství nezávislých států.

Města na Ukrajině zasáhly masivní útoky. Rusko vypálilo 83 raket, hlásí Kyjev

„Již včera jsme byli neoficiální cestou varováni před údery na Bělorusko z území Ukrajiny, ze kterého chtějí Ukrajinci udělat Krymský most 2. Moje odpověď byla jednoduchá: ‚Řekněte ukrajinskému prezidentovi a dalším šílencům, že Krymský most jim bude připadat jako nic, pokud se svýma špinavýma rukama dotknou byť jen jednoho metru našeho území‘,“ vyjádřil se běloruský prezident na svých oficiálních webových stránkách.

„Považujte to za rozkaz,“ obrátila se hlava státu na vojenské a bezpečnostní složky.

Musíme se připravit na válku

„Vojenské a politické vedení Severoatlantické aliance a řady evropských zemí již otevřeně zvažuje varianty možné agrese proti naší zemi včetně jaderného úderu. To pro nás není žádná novinka. Už dávno jsem vás varoval, že jejich cílem není, abychom bojovali na straně Ruska přímo na Ukrajině. Hlavním cílem - a to už je dávno známo - je vtáhnout nás do války, aby se zároveň vypořádali s Ruskem a Běloruskem,“ řekl svému lidu běloruský vůdce.

Svět odsoudil ruské útoky na Ukrajině. Nepřijatelná eskalace, shodují se lídři

„Chci, abyste pochopili, že pokud chcete mír, musíte se připravit na válku. Abychom se vyhnuli nejrůznějším střetům, musíme mít my vojáci předem připravené plány, jak čelit nejrůznějším darebákům, kteří se nás snaží zatáhnout do boje. Nesmíme jim dovolit, aby nás zatáhli do války. To je náš hlavní úkol. Na území Běloruska nesmí dojít k válce. A my, armáda, musíme přijmout veškerá opatření, abychom tomu zabránili,“ dodal Lukašenko.

Útoky na ukrajinská města

Tato zpráva přišla po informaci světových médií, že prezident Alexandr Lukašenko dnes uspořádá bezpečnostní schůzku v návaznosti na obnovený útok Ruska na Ukrajinu. Ruské síly dnes také masivně zaútočily na řadu ukrajinských měst, včetně Kyjeva. Jen v hlavním městě podle ukrajinských úřadů útoky nepřežilo osm lidí, další dvě desítky obyvatel jsou zraněny.

Výbuch na Kerčském mostě je prací tajných služeb Ukrajiny, tvrdí New York Times

Podle analytiků jsou dnešní útoky reakcí Moskvy na poškození Kerčského mostu vedoucího z Ruska na Krym, což Státní duma země označila za „vyhlášení války“. Po zprávách o úderech v Kyjevě a Dnipru byl v pondělí 10. října údajně zasažen Lvov, Ternopil, Žytomyr, Záporoží, Mykolajiv, Chmelnyckyj a Kremenčuk.