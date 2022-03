Armádní velitelství ve Lvově uvedlo, že cílem ruských raket byla vojenská základna ve městě Javoriv, které se nachází jen zhruba 18 kilometrů od polských hranic. Na výcvikové středisko, určené především pro mírové mezinárodní mise, mělo kolem šesté hodiny ráno dopadnout celkem osm střel. Později se od guvernéra Lvovské oblasti Maksyma Kozyckého objevila informace o třiceti vypálených raketách.

War comes to west #Ukraine this morning.

Russia has launched bombing raids just a few kilometres from the #Poland border.



The Yaroviv peacekeeping centre at Starychi has been destroyed. This is west of #Lviv.

Casualties not yet known but deaths feared. pic.twitter.com/LHYt3UmQEl — Tim White (@TWMCLtd) March 13, 2022

Podle informací BBC ráno z areálu základny v Javorivu stoupal dým, což potvrdila také kancelář starosty Lvova. Podle guvernéra zahynulo při ruském útoku devět lidí a dalších 57 bylo zraněno. Kozycký později bilanci upravil na 35 mrtvých. Svědek agentuře Reuters sdělil, že ze směru od vojenské základny vyjelo 19 sanitek se sirénami.

Zástupci Ruska později odpoledne k zásahu uvedli, že při útoku na základnu v Javorivu se podařilo 'zlikvidovat až 180 zahraničních žoldnéřů a velké množství zahraničních zbraní'. Ukrajina toto tvrzení popřela.

A takto vypadal ruský raketový útok z polské strany hranice. Základna se nachází jen necelých dvacet kilometrů daleko.

Podle portálu The Kyiv Independent byly exploze slyšet i ve městě Ivano-Frankivsk, které leží asi 150 kilometrů východně od slovenských hranic. Starosta Ruslan Marcinkov řekl, že podle předběžných informací byly výbuchy výsledkem útoku na letiště.

Varovné protiletecké sirény se v noci a ráno rozezněly také v řadě dalších ukrajinských měst, například v Kyjevě, Charkově, Oděse, Kramatorsku, Žytomyru nebo v Poltavě. V Charkově například pokračuje pátrání po přeživších útoku na pětipatrový obytný dům. Agentura Interfax dnes informovala, že záchranáři pod troskami našli tělo třiasedmdesátileté ženy.

VIDEO: Tank pálící na panelák, zavalené děti. Novinář natočil hrůzy v Mariupolu

V neděli večer polský deník Gazeta Wyborcza informoval, že Rusové svrhli bomby na město Dergači u Charkova. Na místě začala mohutně hořet místní továrna na dveře, v blízkosti jsou také stáje.

#Russian aircraft dropped bombs on the village of #Dergachi near #Kharkiv. The "Papa Carlo" door factory is on fire, and the "Ecurie de Paris" stables are located nearby. pic.twitter.com/UIQjsYXtSp — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

Ruské ostřelování ve městech Severodoněck a Rubižne v Luhanské oblasti poškodilo desítky bytových jednotek a rozpoutalo masivní požáry, uvádějí ukrajinští hasiči. Terčem bombardování se stalo také město Baštanka v Mykolajivské oblasti, kde se záchranáři snaží dostat zraněné z trosek zničených budov.

#Bashtanka, #Mikolayiv region. The aftermath of a bombing. Rescuers pulled people out from under the rubble of collapsed buildings. pic.twitter.com/1E893qwsFt — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

Jak ukazuje video ukrajinského velvyslance v Rakousku, takto aktuálně vypadá místo, kde dříve stála mykolajivská škola.

Fosforové bomby

Podle ukrajinské ombudsmanky a šéfa místní policie Rusko v noci na dnešek při útoku na město Popasna v Luhanské oblasti nasadilo fosforovou munici. „Bombardování civilistů těmito zbraněmi je válečný zločin a zločin proti lidskosti podle Římské úmluvy,“ uvedla ombudsmanka Ljudmila Denisovová. Polský prezident Andrzej Duda uvedl, že pokud se informace potvrdí, bude to znamenat změnu situace a NATO se musí vážně zamyslet nad tím, jak odpoví.

Město Volnovač v Doněcké oblasti na Ukrajině bylo zcela zničeno ruským bombardováním, prohlásil guvernér regionu Pavlo Kyrylenko. Zdevastována je i místní nemocnice, lidé se schovávají ve sklepích.

Dobytý Melitopol má novou proruskou šéfku. Starosta zmizel, a není jediný

Kyrylenko také informoval, že ruské jednotky napadly evakuační vlak v Doněcké oblasti. Souprava jela vyzvednout uprchlíky evakuované z východní Ukrajiny, včetně stovky dětí. Při útoku zemřel jeden člověk, další je zraněný v nemocnici, píše BBC. Podle informací Kyiv Independent nálet nepřežil strojvedoucí.

Podle ruského ministerstva obrany dnes bojovníci samozvané Luhanské lidové republiky obsadili části Severodoněcku v Luhanském regionu. Ruští vojáci také měli zničit 3 687 ukrajinských vojenských objektů.

V Černihivu údajně okupanti zasáhli několikapatrovou budovu, která vzápětí začala hořet. Situaci na místě zachycuje video běloruské Nexty.

At night the occupiers hit a high-rise building in #Chernihiv. pic.twitter.com/xfLeEYa82I — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

Podle britského ministerstva obrany se ruské síly snaží obklíčit Ukrajince na východě země, postupují z Charkova a Mariupolu. „Ruské síly postupující z Krymu se snaží obejít Mykolajiv tím, že míří na západ směrem k Oděse," píše se ve zprávě. Ministerstvo také poznamenává, že Rusko za svůj postup „platí vysokou cenu“, protože Ukrajinci pokračují v tvrdém odporu po celé zemi.

Podle šéfa ukrajinské bezpečnostní rady Ukrajina očekává vylodění Rusů u Oděsy. To měli podle něj okupanti v plánu už v předchozích dnech, kvůli špatnému počasí však plány odložili, museli čekat na Krymu. Informaci přinesl Kyiv Independent.

Ruské síly podle ukrajinské policie zabily ve městě Irpiň u Kyjeva amerického novináře. Údajně ostřelovaly auto, ve kterém se nacházel. Jedenapadesátiletý žurnalista Brent Renaud v minulosti pokrýval i války v Iráku nebo v Afghánistánu. Ukrajinské úřady uvedly, že novinář pracoval pro The New York Times, list nicméně později informaci popřel. Nedorozumění vzniklo pravděpodobně kvůli průkazce se jménem novin, kterou měl mrtvý u sebe. Útok si vyžádal také zranění jeho kolegy.

The @nytimes filmmaker Brent Renaud was killed by Russian occupants in Irpin. His partner was wounded, - the Head of the Main Directorate of the National Police in Kyiv Region Andrew Nebytov.https://t.co/pZmXImNV2V pic.twitter.com/3aKWM7zPIX — Nastia Ivantsiv (@n_ivantsiv) March 13, 2022

V jihoukrajinském Mariupolu bylo podle městské rady od začátku ruské invaze zabito 2187 obyvatel. Městu dochází poslední zásoby potravin a vody.

Starostové, po kterých se slehla zem

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského unesli Rusové starostu Melitopolu Ivana Fedorova a obvinili ho z terorismu. Obyvatelé kvůli tomu v sobotu vyšli do ulic a volali po jeho osvobození. Okupanti měli vzápětí zatknout také organizátorku protestů. Podle ukrajinských úřadů nyní Putinova armáda dosadila do čela dobytého města novou starostku. Jde o členku městské rady Halynu Danylčenkovou.

Melitopol, který má zhruba 150 tisíc obyvatel, leží na strategickém místě mezi obléhaným Mariupolem a Rusy už dobytým Chersonem. Rusko chce v Chersonské oblasti uspořádat referendum, aby tam mohlo vyhlásit další odštěpeneckou republiku po vzoru Donbasu. Ukrajinská média o této snaze vypsat lidové hlasování píší jako o pseudoreferendu.

Looks like the Russian occupying forces in Melitopol are introducing similar restrictions, if these trucks driving around blasting them out on loudspeakers are anything to go by. It doesn't seem to be going down well pic.twitter.com/QTQLCOLM3b — max seddon (@maxseddon) March 13, 2022

Fedorov k dnešnímu dni zřejmě není jediným Rusy uneseným starostou. Podle informací The Kyiv Independent zatkli okupanti také starostu města Dniprorudne. Ten údajně taktéž odmítl s ruskou armádou spolupracovat. Zprávu potvrdil guvernér Záporožské oblasti Oleksandr Starukh. „Válečné zločiny ruské strany začínají být systematické," uvedl Starukh. Město s přibližně dvaceti tisíci obyvatel leží na levém břehu Kachovské přehrady na Dněpru, zhruba 54 kilometrů jižně od Záporoží.

Protesty proti okupaci

V okupovaném přístavním městě Cherson na jihu Ukrajiny dnes pokračovaly demonstrace obyvatel proti ruské invazi. Starosta Chersonu Ihor Kolychajev prohlásil, že masové protesty ukazují, že „Cherson je Ukrajina“. Trvá na tom, že má stále nad městem kontrolu. „Město žije v normálním režimu, všichni zastupitelé jsou v práci, komunální podniky jsou v provozu. Před kanceláří chersonského starosty vlaje vlajka,“ popsal Kolychajev.

Do ulic města v neděli vyšly tisíce lidí, mají ukrajinské vlajky a zpívají vlastenecké písně. Na jednom z videí také skandují větu: „Ruský voják je fašistický okupant." Vojáci se snaží dav rozehnat střelbou do vzduchu.

In occupied #Kherson, #Russian soldiers try to scare demonstrators with shots in the air



Demonstrators shout: "Russian soldier is a fascist occupant!" pic.twitter.com/0NLuw7klKS — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

Podle starosty Skadovska Oleksandra Jakovleva se z města v Chersonské oblasti podařilo vytlačit ruské jednotky. Inženýrské sítě podle něj fungují, stejně tak plyn, voda a elektřina.

Vojenské ztráty

Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil v neděli informoval, že od začátku války ruská strana přišla o 12 tisíc vojáků, dále o 374 tanků, 1 226 bojových obrněných vozidel a 140 dělostřeleckých systémů. Podle slov prezidenta Zelenského jsou už na Ukrajině tisíce válečných zajatců.

Ukrajinské bezpečnostní složky údajně v sobotu nad Kyjevem sestřelily dron. Měl v sobě tři kila výbušnin. Zřítil se ve čtvrti Podil téměř v centru města a způsobil drobný požár. Ruští vojáci naopak podle ukrajinských úřadů v zemi zcela zničili sedm nemocnic a poškodili jich dalších 104. Od začátku invaze na Ukrajinu bylo při ostřelování údajně zabito šest zdravotníků, dvanáct je zraněných.

Ukrajina včera také vůbec poprvé zveřejnila statistiky vlastních ztrát od počátku ruské invaze. Podle Zelenského zemřelo v boji s Rusy 1300 ukrajinských vojáků.