Zdroj: DeníkA od počátku svého vzniku, tedy od příchodu vojsk čínského generála Čankajšeka v roce 1949, který se sem uchýlil po porážce ve válce s čínskými komunisty, se tchajwanská Čínská republika považuje za dědice čínské republiky, která vznikla v roce 1912.

Víc než dvě desítky let měl právě Tchaj-wan, nikoli komunistický Peking, křeslo stálého člena Rady bezpečnosti OSN a patřil formálně mezi největší světové velmoci. Od roku 1971 však Tchaj-wan vystřídal Peking, který se od té doby snaží Tchaj-wan vymazat ze všech mezinárodních organizací.

Od diktatury k demokracii

Ačkoli byl generál Čankajšek odpůrce komunismu, nebyl to žádný demokrat. Příchod jeho vojsk a miliónů civilistů, prchajících před maoistickou hrůzovládou, byl provázen represemi proti původnímu tchajwanskému obyvatelstvu. Až do své smrti v roce 1975 udržoval Čankajšek na ostrově výjimečný stav. A přestože je pokládán Tchajwanci za „otce zakladatele“ vztah k jeho odkazu je především mezi mladší generací obyvatel ostrova dnes rozporuplný.

Od roku 1991 je ale Tchaj-wan plnou demokracií. Čínská republika si oficiálně říká stále. Na rozdíl od pevninské Číny má v případě Tchaj-wanu tento název po třiceti letech demokracie plné oprávnění.

