* Pasažér mužského pohlaví byl na místě zabit při sebevražedné explozi výbušniny domácí výroby. Policie atentátníka identifikovala jako dvaatřicetiletého Emada al-Swealmeena. Rovněž incident kvalifikovala jako teroristický útok.

* Taxikář David Perry dokázal ihned po explozi – těsně před rozhořením ohně uvnitř vozidla – z taxíku uniknout. Z nemocnice byl propuštěn již v pondělí. Prodělal vážná, ne však fatální zranění. Nikdo jiný nebyl zraněn ani zabit.

* Katastrofě zřejmě zabránil právě David Perry, který svým pohotovým zásahem zamezil úniku atentátníka. V současné době je nejen v Británii oslavován jako hrdina. Zpráva o zamčení auta před explozí však zatím nebyla potvrzena. Jeho žena Rachel Perryová podle BBC považuje únik svého muže Davida z auta za „zázrak“.

* Policejní vyšetřování naznačuje, že si Swealmeen bombu sám vyrobil a vzal si ji s sebou do taxíku.

* V neděli byli zadrženi další čtyři muži mezi dvaceti a třiceti lety. Všichni však byli propuštěni.

* Motiv zatím zůstává neznámý. Policie však prověřuje spojitost s nedělní ceremonií u příležitosti Dne válečných hrdinů, který je tradičně 11. listopadu. Swealmeen byl zřejmě uprchlík hledající azyl, který dříve žil v Iráku. Podle dostupných informací mu byla v roce 2014 žádost o azyl zamítnuta.

* Atentátník žil se dvěma lidmi, párem Malcolmem a Elizabeth Hitchcottovými. Ti ho podle The Guardian popsali jako „příjemného chlapíka“.

This is Liverpool taxi driver David Perry who locked a Remembrance Sunday terrorist in his cab seconds before the bomber detonated an explosive device right outside a maternity hospital. David’s actions almost certainly saved many lives. He is an absolute hero. ???? pic.twitter.com/qjHzGMxIUT