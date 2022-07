„Vyplnil jsem formulář. Souhlasil jsem, aby můj syn mohl projít procesem, který policie státu Illinois požaduje pro získání průkazu FOID," potvrdil Bob Crimo pro ABC News. „Policisté poté vždy žádost prověřují. Nejsem si jistý, co přesně to obnáší. Buď ji schválí, nebo zamítnou, a synovi ji schválili.“

Žádost o kartu FOID podal mladík jen dva měsíce poté, co v prosinci 2019 vyhrožoval, že zabije všechny členy rodiny. Tehdy do domu dorazila policie.

V americkém státě Illinois musí obyvatelé vlastnit kartu FOID nebo identifikační kartu vlastníka střelné zbraně, aby mohli legálně vlastnit nebo nakupovat střelné zbraně nebo střelivo. Tak zvané rozhodné právo je v platnosti od roku 1968, ale bylo předmětem několika následných změn.

V současné době policie vyšetřuje, jak střelec zbraně skutečně získal. Jeho otec prohlásil, že se získáním zbraní pomohl a nelituje toho.

„Jestli toho lituji? Ne, bylo to před třemi lety a souhlasil jsem jenom s tím, že podá žádost. Nic jiného v tom nebylo. Kdybych v průběhu let nakoupil zbraně a dal mu je na své jméno, to by byl jiný příběh. Ale on si celým tím procesem prošel sám,“ vzkázal otec útočníka.

Zdroj: Youtube

Dále dodal, že jeho syn si střelné zbraně pořídil za své vlastní náklady a na základě svého rozhodnutí.

Podle deníku Independent nebyl podezřelý střelec, který se na sociálních sítích prezentoval jako "Awake the Rapper", úřadům dříve známý. Přestože právě na sociálních sítích zveřejnil celou sérii znepokojivých příspěvků. Patřil mezi ně i hudební videoklip, v němž simuloval střelbu, zatímco rapoval „f**k this world“ (nas*at na tenhle svět).

Bob Crimo sponsored his son’s application for a gun permit in 2020 despite knowing the alleged killer had threatened to kill himself and his family, and police had confiscated his cache of knives. Parents claim they were unaware “of any red flags”. They were buried in red flags. pic.twitter.com/tIUyzF8Jw1