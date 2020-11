Čína, Kuba, Rusko. To už nemůže být náhoda. Ve všech těchto státech měli američtí diplomaté i agenti zpravodajských služeb stejné zdravotní problémy, které pro některé znamenaly odchod do předčasné penze, pro jiné trvalé následky. Výsledek šetření i počet postižených ale Bílý dům tají.

Mark Lenzi a jeho žena nejdříve trpěli závratěmi, špatně spali a stále je bolela hlava. Jejich děti se probouzely se zaschlou krví kolem nosů. Nejdříve to připisovali příšernému smogu, který čínskou megalopoli Kanton, kde Lenzi pracuje pro americké ministerstvo zahraničí, celoročně zužuje. „Znečištěným ovzduším se už ovšem nedala vysvětlit náhlá ztráta paměti, kdy jsem měl problém si vybavit například názvy domácího náčiní,“ popsal svůj příběh pro The New York Times Lenzi.