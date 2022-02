O příjezdu ruských vojsk na území Donbasu informuje také německá ARD. Ta s odvoláním na nezávislkou televizní stanici v Doněcku uvedla, že ulicemi města projíždějí kolony tanků ruské armády.

The invasion into Donbass is underway (video via @bazabazon ) pic.twitter.com/78ogyTtAyf

Videa, na kterých je údajně zachycen pohyb ruské vojenské techniky, se mezitím objevila na sociálních sítích.

????⚡️Eyewitnesses on the ground in Donbass report massive amount of Russia military equipment being deployed. pic.twitter.com/lY542qwioQ