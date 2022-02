Putin také potvrdil, že Rusko uznalo povstalecké republiky v Donbasu na východě Ukrajiny v hranicích stanovených jejich ústavami, což odpovídá celé Doněcké a Luhanské oblasti. Většinu tohoto území ovšem nyní kontroluje Kyjev.

"V jakých hranicích budeme uznávat tyto republiky? Ale my jsme je už uznali, a to znamená, že jsme uznali všechny jejich základní dokumenty, včetně ústav. A v ústavách jsou zapsány hranice v rámci Doněcké a Luhanské oblasti v době, kdy byly součástí Ukrajiny," řekl Putin.

"Spoléháme - a to chci zdůraznit - že všechny sporné otázky se budou řešit mezi nynějším kyjevským režimem a vedením těchto republik," dodal podle agentury TASS. Připustil, že aktuálně to není možné, protože v oblasti pokračují boje, které se vyostřují. Doufá však, že se spory podaří urovnat v budoucnu.

Kyjev dosud odmítal přímá jednání s vůdci separatistů, které označoval za "loutky Moskvy". Povstalecké republiky ukrajinské vedení považuje za "Ruskem dočasně okupovaná území", podobně jako anektovaný Krym.

"V případě nezbytnosti splníme všechny přijaté závazky," řekl Putin ohledně ruské vojenské pomoci Doněcké a Luhanské lidové republice, vytvořených na jaře 2014 proruskými separatisty v Donbasu na východě Ukrajiny. O možných operacích ruských vojáků v Donbasu prezident poznamenal, že to závisí na situaci na místě.

Dobro musí mít možnost se bránit

Putin se současně vyslovil pro demilitarizaci Ukrajiny, která by se v ideálním případu sama zřekla ambicí vstoupit do NATO a stala se neutrální. "Po zuby ozbrojená země s jadernými ambicemi je naprosto nepřijatelná," řekl Putin před novináři.

"Objevení byť i jen taktických jaderných zbraní na Ukrajině by pro nás znamenalo strategické ohrožení," varoval s tím, že Moskva by se snadno ocitla v dostřelu těchto taktických jaderných zbraní, které by si podle Putina mohla Ukrajina vyrobit.

"Proč si myslíte, že dobro musí být vždy bezmocné?" odpověděl ruský prezident na otázku, zda lze sáhnout po násilí a přitom zůstat na straně dobra. "Dobro musí mít možnost se bránit," dodal.