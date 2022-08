Štěstí v neštěstí měli dva řidiči, pod kterými se při jízdě na jihu Norska doslova propadla silnice. Nápor gravitace nevydržel dřevěný most, který spojoval západní břeh řeky Gudbrandsdalslaagen a vesnici Tretten. Zatímco osobní auto při pádu rovnou sjelo do řeky, to nákladní zůstalo stát v téměř svislé poloze na úseku mostu, který byl později vytažen z vody.