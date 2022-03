Mladá žena pojmenovala holčičku Veronika. „V pátek byla vyfocena agenturou Associated Press, jak leží v nemocniční posteli, oblečena stále ještě ve stejném puntíkovaném kompletu, a v náručí drží svou novorozenou dcerku," uvádí britský list The Guardian. Na druhém ze snímků, pořízených agenturou, pak je u Marianniny postele zachycen její manžel Yuri, který právě chová své dítě.

Marianna from Mariupol's bombed hospital gave birth to a baby girl yesterday, her aunt told me. The baby is 3200 grams and is healthy. She was named Veronika - in honour of Nike, the goddess of victory. Victory of Ukraine.

Podle informací, které novináři získali od příbuzných Marianny, jsou ona i její dítě v pořádku. „Obě jsou zdravé, ale v Mariupolu je velmi chladno a navíc bombardování neustává," napsala na twitteru ukrajinská novinářka Olda Tokariuková.

Příběh Marianny má ale ještě jeden rozměr. Mladá žena se stala terčem ruských dezinformací a masivní internetové šikany přívrženců Putinova režimu a invaze. Marianna Višegirskaja se totiž před vypuknutím války na Ukrajině živila jako úspěšná beauty influencerka a blogerka na Instagramu. Pod jménem Gixie se věnovala převážně oblasti krásy a životního stylu. Na sociální síti má přes osmdesát tisíc sledujících.

Právě její úspěšná kariéra se stala pro dezinformátory záminkou, aby ji nařkli, že snímek ze zdevastované ukrajinské nemocnice, na kterém byla zachycena, je zinscenovaný. Fake news, které se rychle začaly šířit po internetu, tvrdily, že se Marianna měla pro vytvoření falešných snímků nechat najmout ukrajinskou vládou. Emotivní fotografie tak měly podpořit ukrajinské tvrzení, že ruské jednotky zaútočily na nevinné ženy v nemocnici. To Putinův režim navzdory jasným důkazům odmítá a jeho zástupci, mimo jiné šéf diplomacie Sergej Lavrov, tvrdí, že v době ostřelování v porodnici žádné ženy ani děti nebyly - a že fotografie pořízené na místě jsou záměrně upravené či uměle vytvořené.

Do Marianny se v tomto smyslu na Twitteru opřel mimo jiné profil ruské ambasády ve Velké Británii. V jeho postech se objevilo tvrzení, že Marianna je zachycena na více fotkách a hraje údajně vícero žen. „Je to vskutku ona. Má velmi realistický make-up, podobně jako ve svých příspěvcích. V době ostřelování nemohla být v porodnici, jelikož ta byla už dlouho před úderem pod kontrolou neonacistického pluku Azov," stálo v jednom z postů, který Twitter po několika hodinách nechal smazat.

V návaznosti na příspěvek se pod instagramovými fotografiemi na Mariannině profilu začaly množit urážlivé komentáře. Komentující vyhrožovali, že bude za zfalšování fotografií pykat. „Rusové šikanují Mariannu na Instagramu," upozornila na Twitteru ukrajinská právnička zabývající se lidskými právy Oleksandra Matviichuková.

Russians are bullying Marianna on Instagram. She is one of women from maternity hospital in Mariupol, shelled by the Russians. Her face appeared today in all the world media. If you can write words of support, it will be the right decision. We’ll transfer your comments to her pic.twitter.com/HAfFBSQz4M