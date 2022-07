McCarthyovi se na průvod se svým malým synem těšili. „Své dítě milovali. Plánovali dvě,“ popsal rodiče Aidenův dědeček Michael Levberg v rozhovoru pro Chicago Sun Times.

V průvodu rodinu doprovázela ještě chlapcova babička Margo McCarthyová. Právě ta chlapce držela, když začala střelba. Sama byla zasažena do krku a ucha. Jednalo se ale o zranění, která nebyla vážná a později je zdravotníci ošetřili. Měla štěstí. „Jen pár milimetrů doprava a utrpěla by poranění mozku,“ přiznal Levberg.

The moment the crowd realized there had been mass shooting in Highland Park, Illinois, at their fourth of July parade. Unfortunately there's nothing more American than this tragedy. pic.twitter.com/beXt9uYP3F