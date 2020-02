Šéfové států a vlády členských zemí Unie se ve čtvrtek setkají na mimořádném summitu, který je věnován novému sedmiletému rozpočtu EU na roky 2021 – 2028. Půjde nejméně o bilion eur, tedy asi 25 bilionů korun, které si mezi sebou rozdělí už o Británii zmenšená Unie 27 států.

Pro premiéra Andreje Babiše by mohl být vodítkem pro vyjednávání dnes zveřejněný průzkum agentury STEM. Poměrně překvapivé je, že téměř stejně jako na očekávanou dopravu by Češi chtěli, aby peníze z rozpočtu Evropské unie šly do ochrany životního prostředí.

Váš „pan Evropa“

Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda. Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

„Téma ekologie oproti minulým výzkumům získalo mezi Čechy na naléhavosti,“ uvádí analytička STEM Michaela Trtíková Vojtková. „Bavíme se tu ale především o boji se suchem a ekologických investicích do naší české krajiny,“ upřesňuje analytička, že se z Čechů nestali zastánci elektromobilů nebo větrných elektráren.

Zarážejícím faktem, který se přitom ani s přibývajícími roky českého členství v Unii nemění, je podle výzkumu STEM množství panujících mýtů o EU i velmi malá znalost fungování Unie. Například jenom čtvrtina populace (24 procent) se podle výzkumu agentury domnívá, že z rozpočtu EU dostáváme více, než kolik do něj Česká republika odvádí. Česko přitom získalo z rozpočtů EU už přes 800 miliard korun více, než do nich odvedlo.

„Češi obecně řečeno o Evropské unii téměř nic nevědí,“ uvádí Trtíková Vojtková. „EU u nás není většinou politiků pozitivně komunikována,“ říká analytička a dodává, že většina Čechů žije v představách, že Brusel nám vše nařizuje a my se v Evropské unii na rozhodování nepodílíme.

Co vás zajímá na Evropské unii?



Stojím o vaše názory, příběhy, příklady od vás, z vašeho nejbližšího okolí. Například čím vás EU zklamala a čím vás štve? Co vám přijde, že Evropská unie rozhodla a dělá špatně? Kam u vás ve vesnici, městě či okrese šly peníze z evropských fondů a měly jít zrovna tam? Jsou vám k něčemu otevřené hranice uvnitř Unie, nebo vám naopak berou pocit bezpečí, jistotu, že stát, v němž žijete, má svůj osud ve svých rukou?



Měli by mladí Češi mít možnost pracovat a studovat v celé Evropské unii? Je to k něčemu? Máte něco z toho, že Unie nařídila snížit ceny telefonických hovorů ze zahraničí? Vadí vám, že EU zakáže plastové příbory a brčka? Pište na adresu či e-mail: Evropa pro Čechy Deník, VLM, U Trezorky 921/2 158 00, Praha-Jinonice e-mail: lubos.palata@denik.cz.