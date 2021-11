"Tato noc se nelišila od předchozích, byly pokusy o násilné překročení hranice. Ale byly použity jiné metody," uvedl šéf polského resortu obrany. Zatímco v úterý podle něj polští policisté a vojáci odrazili masový pokus o překonání hranice u přechodu Kuźnica-Bruzhi, nyní se pokoušejí do Polska přejít menší skupiny lidí na jiných místech. "Jsou to skupiny čítající asi tucet lidí, někdy několik desítek osob. Takových pokusů bylo za uplynulou noc několik, ale jsme připraveni," prohlásil Blaszczak.

Režim běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka nyní podle něj přemýšlí, co dále. "Lukašenko si přivezl lidi z Blízkého východu a teď má problém, co s nimi. Podvedl je, slíbil jim, že půjdou do západní Evropy," uvedl ministr.

Agresivní chování

Mluvčí pohraniční stráže Anna Michalská podle agentury Reuters uvedla, že její příslušníci ve čtvrtek zaznamenali, jak běloruské síly pomáhají migrantům při pokusech přejít do Polska poté, co vyklidily tábory poblíž běloruského města Bruzhi.

"Kolem 17. hodiny chtěla skupina asi 500 lidí překročit hranice poblíž našeho stanoviště v (obci) Dubicze Cerkiewne. Na naše bezpečnostní složky létaly kameny, větve a byl použit slzný plyn (…). Agresivní lidé byli přivezeni běloruskými kamiony, které později část lidí ze skupiny odvezly. Druhá část útočících se rozprchla do lesa," sdělila mluvčí.

Několik vojáků podle ní bylo lehce zraněno.

Na jiném místě se padesátičlenná skupina podle Michalské dostala na polské území, ale bezpečnostní složky ji vrátily zpět. "Pětičlenné rodině, včetně tří dětí, byla poskytnuta první pomoc. Byli nasměrováni do našeho střediska pro cizince. Budou moci požádat o pobyt v Polsku," dodala. Od začátku roku stráž eviduje téměř 35 400 pokusů o nelegální překročení hranice z Běloruska.

Mluvčí ministra pověřeného koordinací polských zpravodajských služeb Stanislaw Žaryn agentuře PAP řekl, že čtvrtek byl ve srovnání s předchozí nocí poměrně klidný. Dodal, že členové běloruských bezpečnostních složek ve čtvrtek vyklidili největší tábor migrantů a přesunuly je do nedalekého logistického střediska. "Očekáváme, že běloruské úřady budou i nadále vysílat skupiny cizinců na hranice s Polskem," dodal.

Chtějí do Německa

Běloruská agentura BelTA dnes ráno uvedla, že tábory poblíž hranic opustili ve čtvrtek už všichni uprchlíci a přesunuli se do logistického střediska. Podle nezávislého běloruského novináře Tadeusze Giczana však není pro všechny migranty v centru místo a stovky lidí zůstávají venku. "Uprchlíkům bylo také nabídnuto, aby zůstali v Bělorusku a pomoc v hledání práce či bydlení. Odmítli," píše státní běloruská tisková agentura, podle níž chtějí běženci do Německa.

Lukašenko podle své mluvčí navrhl v telefonátu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, aby EU vytvořila humanitární koridor do Německa pro 2000 migrantů. Dalších 5000 uprchlíků se podle něj běloruský režim bude snažit poslat zpět do jejich vlasti. Německý ministr vnitra Horst Seehofer ve čtvrtek řekl, že Německo se žádných migrantů uvázlých na polsko-běloruské hranici neujme.

Z Minsku mezitím ve čtvrtek odletěl první repatriační let s migranty, který podle serveru Onet.pl zorganizoval Irák ve spolupráci s běloruskými úřady. K návratu do vlasti se podle irácké diplomacie registrovalo 430 Iráčanů, z nichž podle agentury AP ve čtvrtek 374 nastoupilo do letadla mířícího do Iráku.

Několik tisíc migrantů, převážně z Blízkého východu, se minulých týdnech utábořilo v mrazivých teplotách na běloruské straně hranic s Polskem v naději, že se dostanou do Evropské unie. Západ obviňuje Lukašenkův režim, že láká migranty do země a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk se prý tak mstí za sankce, které unie uvalila na jeho režim kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.

Zákaz vstupu

Informace o dění na hranici je obtížné ověřit z nezávislých zdrojů, protože kvůli výjimečnému stavu v polském pohraničním pásmu nemají do oblasti přístup novináři či humanitární organizace.

Ochránci lidských práv viní Varšavu, že migranty, kterým se podaří proniknout do Polska, bezpečnostní složky zatlačují zpět přes hranici a neumožňují jim požádat o azyl, na což mají podle mezinárodního práva nárok. V drsných podmínkách, které v polsko-běloruském pohraničí panují, zemřelo v posledních týdnech nejméně 12 lidí, uvedla agentura AP.

Čtvrteční vyklizení tábora a první repatriační let do Iráku se zdají být signálem změny postupu Minsku, poznamenala dnes agentura Reuters. Tyto kroky by podle ní mohly pomoci uklidnit krizi, která se v posledních týdnech vystupňovala v zásadní konfrontaci mezi Východem a Západem.