Jako kulovitá kapsle bez náznaku motorů poskakující ve vysoké rychlosti nad vlnami oceánu. Tak vypadalo těleso, které zachytila kamera stíhačky amerického letectva. Na monitoru vypadala jako rozmazaná čmouha. „Panebože. Koukej! Co to je?“ komunikují na videu mezi sebou piloti. Byl to pták? Cizí letoun? Dron? Nebo snad něco z vesmíru?

Bílým dům musí pečlivě prozkoumat všechny podobné létající objekty, jako byl tento. Za úkol to dostal od Kongresu. Očekává se, že tento měsíc bude zveřejněna souhrnná zpráva. Ta by měla objasnit, co vše Spojené státy o UFO vědí. Těm, co v ufony věří, ale podle všeho příliš radosti neudělá. I když otevřená dvířka pro blízké setkání třetího druhu lidstvu prý ponechává.

Dva vysocí úředníci americké administrativy, kteří jsou o vyznění zprávy informováni a hovořili s novináři pod podmínkou anonymity, uvedli, že nebyla nalezena žádná mimozemská souvislost s pozorováním hlášeným a zachyceným na výše uvedeném videu. Zpráva podle úředníků, ale nevylučuje propojení události s jiným státem. Přesně kvůli této možnosti kongresmani obávající se ohrožení národní bezpečnosti vyšetřování jevů, o který vláda nerada hovořila po celé generace, a následné zveřejnění výsledků, nařídili. „V našem vzdušném prostoru létají neznámé věci," uvedl tehdy pro televizi Fox News republikánský senátor Marco Rubio z Floridy. „Netušíme, co to je, proto to musíme zjistit.“ Kongres koncem loňského roku nařídil řediteli národních zpravodajských služeb, aby vypracoval „podrobnou analýzu neidentifikovaných leteckých jevů“ získaných od všech agentur a podal zprávu do 180 dnů. Časový limit se nachýlil. Zpravodajci ale minulý týden odmítli sdělit, kdy přesně bude dokument k dispozici.

Nezodpovězené otázky

Cílem vyšetřování je zjistit, zda je reálné, aby nepřátelské země disponovaly leteckou technologií tak vyspělou, že zmate a ohrozí největší vojenskou sílu na světě. Podle AP ale při osobních rozhovorech se zákonodárci bylo snadné vysledovat tendenci ponechat si otevřená dvířka pro případ, že by to bylo nakonec jiného, „ať už něco obyčejnějšího, než nadupaný vojenský rival, nebo něco vesmírnějšího.“

„Máme spoustu nezodpovězených otázek,“ uvedl minulý týden pro televizi NBC kongresman za Demokratickou stranu Adam Schiff z Kalifornie. „Pokud má na světě někdo schopnosti, které neznáme, musíme to zjistit a získat je.“

Zdroj: Youtube

Luis Elizondo, bývalý šéf programu identifikace hrozeb pro letectví a kosmonautiku v Pentagonu, nevěří, že pozorovaná záhada byla technologií cizí mocnosti, protože by bylo téměř nemožné udržet toto tajemství pod pokličkou. „Žijeme v neuvěřitelném prostoru. Existuje celá řada hypotéz, které naznačují, že náš trojrozměrný vesmír, je mnohem komplikovanější.“

Michael Shermer, redaktor časopisu Skeptic, ale označuje podobné teorie za zbytečně divoké. Historik vědy, dlouholetý analytik teorií UFO a dalších paranormálních jevů, uvedl, že za svůj život viděl až příliš mnoho rozmazaných obrázků údajných setkání s mimozemšťany, než aby ho přesvědčily ještě rozmazanější záběry kuliček z letadel. „Miliardy lidí na celém světě má smartphony, které pořizují zatraceně ostré snímky. Máme satelity, které přesně vykreslí ten nejmenší detail na Zemi. Ukažte mi tělo, ukažte mi kosmickou loď. Nebo mi ukažte jen opravdu kvalitní video či fotografii. A já uvěřím,“ řekl pro AP.

Američtí piloti ale i náhodní pozorovatelé oblohy již dlouho hlásí pozorování UFO ve vzdušném prostoru Spojených států. Často s neobvyklými rychlostmi nebo trajektoriemi. Drtivá většina těchto případů má ale racionální vysvětlení. V roce 1960 CIA uvedla, že americkému letectvu bylo během předchozích třináctilet nahlášeno 6500 neznámých objektů. „Letectvo dospělo k závěru, že neexistují důkazy o tom, že by tato pozorování souvisela meziplanetárními vesmírnými loděmi,“ informovala tehdy CIA. Zprávy o UFO od té doby samozřejmě neustaly. Lidé, kteří se tímto tématem zabývají a v UFO věří, tvrdí, že americká vláda má za sebou desetiletí dehonestačních kampaní a lží.

Například až po 50 letech, Washington odtajnil okolnosti Roswellského incidentu v Novém Mexiku z roku 1947. Při něm měla být z trosek létajícího talíře vyzvednuta mimozemská těla. Až v roce 1997 letectvo informovalo, že ona těla z Roswellu byly figuríny používané při testování padáků, tedy podobné figuríny, které se dnes používají pro crashtesty automobilů. Podobné tajnůstkářství samozřejmě hraje do not konspirátorů.

Podle plukovníka letectva ve výslužbě Richarda Weavera, který sepsal jednu z oficiálních zpráv o Roswellském incidentu, není americká vláda dostatečně kompetentní, aby zakryla skutečné pozorování mimozemšťanů. „Jenom udržet tajemství je náročné, ale dát dohromady pořádné spiknutí, to už je nad naše schopnosti,“ řekl.

Tajný vyšetřovací program

Hlavním faktorem pro nedávný informační zlom byla události z prosince roku 2017. The New York Times tehdy odhalil tajný pětiletý program Pentagonu na vyšetřování UFO. Pentagon poté zveřejnil videa vojenských pilotů, kteří se setkali se objekty, které nedokázali identifikovat.

Jedním z nich byly záběry letců, kteří v roce 2015 sledovali rozmazanou čmouhu nad oceánem u amerického pobřeží, přezdívanou Gofast. V dalším z téhož roku označeném Gimbal je zachycen nevysvětlitelný objekt, který stoupá vysoko podél mraků a pohybuje se proti větru. „Je jich celá letka. Otáčí se to,“ říká v záznamu jeden námořní pilot druhému, přestože je na videu k vidění pouze jeden nevýrazný objekt.

V roce 2019 námořnictvo oznámilo, že vytvoří pro své piloty formální postup hlášení neidentifikovaných leteckých jevů. Loni v srpnu ministerstvo obrany vytvořilo pracovní skupinu věnovanou této záležitosti. Úkolem bylo „detekovat, analyzovat a katalogizovat tyto jevy“, které by mohly ohrozit USA. Senátor Rubio uvedl, že je důležité, aby vyšetřovatelé sledovali zprávy svých pilotů a zveřejňovali všechna zjištění.

Přesto věci na obloze často nejsou tím, čím se zdají.

„Devadesát pět procent všech pozorování UFO, lze vysvětlit jako meteorologické balóny, světlice, lucerny, letadla ve formaci, tajná vojenská letadla, ptáky nebo letadla odrážející slunce, vzducholodě či vrtulníky. Mohou být zaměněny za planety Venuši nebo Mars, meteory, satelity, kulové blesky, ledové krystaly odrážející světlo od mraků, světelné efekty z měst nebo světla odrážející se na oknech kokpitů letadel,“ chrlí Shermer příklady.¨

„Potřebujeme opravdu jasné a nevyvratitelné důkazy, že to je skutečně UFO. Pokud bychom je získali, byla by to jedna z největších zpráv, kterou náš svět spatřil,“ dodal pro AP odborník na nevysvětlitelné jevy.

Co je UFO?

Termín UFO označuje jakýkoli létající předmět, který se dosud nepodařilo identifikovat. Pro běžného pozorovatele tak může být UFO libovolný neznámý letoun či dron. Vžité spojení zkratky s létajícími talíři a vetřelci z vesmíru je nepřesné a vychází především z neověřených informací, svědectví a konspiračních teorií.