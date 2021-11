Amazonský prales v Brazílii mezi srpnem 2020 a červencem letošního roku podle brazilského Národního ústavu pro výzkum vesmíru (INPE) přišel o 13 235 kilometrů čtverečních své rozlohy. Zjištění se opírá o satelitní data.

Zpráva INPE byla sice zveřejněna ve čtvrtek, ale datována byla už 27. října, což bylo před začátkem klimatické konference OSN. Úřady tak podle zpravodajského webu BBC s jejím zveřejněním patrně čekaly, až konference skončí.

"Je to ostuda. Je to zločin," řekl agentuře AP Márcio Astrini, šéf sítě ekologických neziskových skupin Observatorio del Clima. "Vidíme ničení amazonského deštného pralesa vládou, která ničení životního prostředí učinila svou veřejnou politikou," dodal.

Brazilský ministr životního prostředí Joaquim Leite poznamenal, že data představují "výzvu". Úřady podle něj musí "proti těmto zločinům" důrazněji postupovat. Zároveň ale doplnil, že "údaje zrovna neodrážejí situaci z posledních několika měsíců".

Závazek brazilské vlády

Amazonie se rozkládá na území několika států, ze šedesáti procent je v Brazílii. Dokáže pohltit významné množství uhlíku, čímž přispívá ke zpomalení globálního oteplování. Je domovem zhruba tří milionů rostlinných a živočišných druhů, stejně jako milionu původních amerických obyvatel.

Ke zrychlenému tempu odlesňování dochází, přestože se prezident Bolsonaro nyní snaží ukázat, že jeho vláda to s ochranou amazonského pralesa myslí vážně. Na nedávné klimatické konferenci COP26 v Glasgow brazilská vláda oznámila závazek ukončit nelegální odlesňování do roku 2028, což by vyžadovalo výrazné meziroční poklesy v odlesňování.

Bývalý armádní důstojník a nyní prezident Bolsonaro však stále volá po rozšíření těžby a komerčního zemědělství v chráněných částech pralesa, píše Reuters.

Před začátkem Bolsonarova mandátu v lednu 2019 nezaznamenala brazilská Amazonie meziroční úbytek lesů přesahující deset tisíc kilometrů čtverečních, píše agentura AP. V letech 2009 až 2018 bylo v průměru ročně vykáceno 6500 kilometrů čtverečních pralesa. Od té doby ale roční průměr vyskočil na 11 405 kilometrů čtverečních.