„V Mostě to jde a třeba v Chrudimi ne. Nesmyslné zákazy a všichni poslouchají jako ovce,“ nadávala Petra Horáková, která už druhý rok přijde o prodej na vánočních trzích. Doma se jí kupí našité tašky, ubrousky nebo dětské tepláky.

Zatímco v Mostě téměř okamžitě po vydání zákazu vánočních trhů přišli s nápadem zimních farmářských trhů, radní v Pardubickém kraji se drží zpátky. „Vedení měst a obcí by mělo být příkladem a vzorem ostatním občanům. Nouzový stav veřejné instituce musí respektovat. Porušovat vládní opatření je populistické gesto, které nehledí na následky. Buďme zodpovědní a solidární s našimi zdravotníky, v Orlickoústecké nemocnici hospitalizovaných přibývá,“ uvedl starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek. Rozhodně nesouhlasí s tím, aby lidé zákaz vánočních trhů obcházeli.

Farmářské trhy se v Ústí nad Orlicí konat budou, jedná se ovšem o celoroční smlouvu o pořádání farmářských trhů s firmou Konopek. Uskuteční se ve dnech 2. a 16. prosince. Jarmark neziskových organizací padá.

Podobně vidí aktuální situaci i svitavský starosta David Šimek. „Nechce se nám přejmenovávat trh, abychom obešli vládní opatření. Vnímáme i to, co se děje ve Svitavské nemocnici. A myslím, že není úplně fér, aby někde padali lidi na hubu a o sto metrů dál se jiní bavili. Je potřeba se na to dívat i z nadhledu,“ řekl David Šimek.

Uvažuje o variantě, že udělají něco malého s čistě vánočními produkty. „Oslovili jsme pár stánkařů s vánočním zbožím a čekáme, jestli budou mít zájem přijet. Na rovinu nám ale někteří řekli, že se jim jen odpoledne nevyplatí. Nechci tlačit na pilu, situace není úplně dobrá. Pere se to v nás,“ přiznal Šimek.

Druhá adventní neděle tedy nebude ve Svitavách ve znamení tradičního velkého jarmarku na náměstí. V městském muzeu se uskuteční malý dětský program, ve Fabrice koncert základní umělecké školy a na náměstí možná malý trh.

Stánky trhovců zůstanou zřejmě prázdné v Chrudimi. Vánoční trhy tam byly v plánu na 20. až 23. prosince v Klášterních zahradách. Zatím nejsou zrušené, jen pozastavené. „Uvidíme, jak se dál bude vyvíjet nařízení vlády. I kdyby nařízení zůstala v aktuální verzi, máme nějaké varianty vymyšlené. Nicméně odmítám pouhé přejmenování trhů. Je to obcházení zákona a to je špatně. Toho se Chrudim nebude účastnit,“ upozornil starosta František Pilný. Vymýšlejí ale variantu, aby si lidé mohli koupit hezké vánoční věci a bylo to v souladu s platnými nařízeními.

Pravidelné trhy, které se konají celý rok, ovšem ve městech v Pardubickém kraji zůstávají. Ve čtvrtek jsou pravidelně v Poličce, v pátek je má Moravská Třebová. „Páteční trhy zůstávají. Jde o trhy farmářských výrobků a v prosinci se uskuteční velký čtvrtletní trh, který pořádá externí firma,“ dodala místostarostka Moravské Třebové Daniela Maixnerová. Ve Třebové nabízejí výrobci své zboží ve speciální facebookové skupině Vánoční moravskotřebovské tržiště, která nahradila zrušený jarmark.