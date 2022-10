Zpráva o tom, že na Olomoucku se čtrnáctileté dívce zjevuje Matka Boží, vyvolala v roce 1892 poprask v celém Rakousku-Uhersku. Do lesa brzy mířily tisíce poutníků ze všech koutů císařství. To se ale nelíbilo úřadům ani církvi, proto byla zjevení prohlášena za nepravdivá a klamná a další procesí byla zakázána.

V roce 1902 pak přišla záhadná, dodnes nevysvětlená smrt. Deset let poté, co se tajemná „ženská postava“ zjevila v Ticháčkově lese poprvé, bylo v jiném lese nedaleko rakouského mariánského poutního města Mariazell nalezeno mrtvé tělo zastřelené dospívající dívky Anežky Špačkové. Mířila do Mariazellu na pouť – a to právě ve společnosti Kristiny Ringlové, která byla obviněna z její vraždy.