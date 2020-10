„Troufám si tvrdit, že volební účast bude nižší, ale nemyslím si, že koronavirus v tom sehraje nějakou zásadní roli,“ řekl Deníku politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha. Nižší účast voličů bývá ve druhém kole běžná, neboť tam již obvykle nechodí ti, jejichž favorit nepostoupil.

„Pokud by měl koronavirus nějaký dopad, a nemyslím si, že to tak bude, tak by spíš nechal doma lidi, kteří patří do rizikových skupin, to znamená starší a chronicky nemocné,“ připustil Just. Nejstarší voliči podle sociologických průzkumů dávají přednost levicovým stranám a vládnímu hnutí ANO.

Hygienická opatření

Navzdory rostoucímu počtu nakažených, a tedy většímu nebezpečí nákazy zatím ani krajské úřady nezaznamenaly oproti prvnímu kolu snížení zájmu lidí o práci ve volebních komisích. Navíc v nich nyní vzhledem k aktuální situaci zasedá méně členů než dříve. Komise sestávají ze čtyř členů a zapisovatele, v okrscích s méně než třemi stovkami voličů může být ještě o jednoho člena méně.

Kdyby se nakonec v některé volební komisi sešlo málo členů, mohou starostové požádat o pomoc krajské úřady. „Pokud by se tak stalo, máme předjednáno se sbory dobrovolných hasičů, že by s volbami pomohli jejich členové,“ řekla Deníku tisková mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová. Také druhé kolo voleb se ponese ve znamení zvýšených hygienických opatření – voliče opět čekají rozestupy a dezinfekce.

O tom, že opatrnosti není nikdy dost, vědí třeba ve středočeských Louňovicích pod Blaníkem, kde si před týdnem volební komisaři občanské průkazy od voličů kvůli zachování odstupu „zacvakli“ do kolíčku na prádlo.