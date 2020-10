Jak lze výsledek senátních voleb zasadit do kontextu celostátní politiky rok před hlasováním do sněmovny?

Volby do Senátu jsou celostátní politika, byť nízká volební účast ubírá závěrům na objektivitě. Dvoukolový volební systém by měl přát přijatelnějším, konsensuálním kandidátům s širší podporou. Tento princip ale funguje při šedesátiprocentní účasti, ne při šestnáctiprocentní.

A co princip všichni proti hnutí ANO?

Při tak malém počtu voličů záleží hlavně na tom, koho se podaří zmobilizovat. Pokud by příznivci ANO byli vice disciplinovaní, mohli jeho kandidáti vyhrát. Roli mohl sehrát i poněkud nešťastný premiérův projev po krajských a prvním kole senátních voleb, kdy zdůrazňoval, že to vůbec nesledoval a moc ho to nezajímá. Na lidi, kteří šli k urnám hlavně kvůli němu, to muselo mít negativní dopad.

ČSSD, která kdysi Senátu dominovala, zcela pohořela. Neuspěl jeho bývalý šéf Milan Štěch ani místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Je to pro sociální demokraty výstražné červené světýlko?

To už jim svítí hodně dlouho. Aktuální výsledky jen potvrzují, že se nepodařilo straníky a voliče zmobilizovat. ČSSD se dlouhodobě potýká s vnitřními konflikty, odstředivými skupinkami lidí napojených na prezidenta Zemana. Krajští lídři, kteří před několika lety ovládli kraje, velmi oslabili centrum v Lidovém domě. ČSSD kvůli tomu nepůsobí už několik let jako jednotná strana. Určitou roli hraje také to, že je součástí vládní koalice, kde je otloukánkem. Věci, které dokázala prosadit, neuměla prodat. Stejně jako nedokázala zužitkovat popularitu předsedy Jana Hamáčka během jarní fáze epidemie.

Je to důvod k výměně vedení ČSSD na lednovém sjezdu?

Mohlo by to pomoci, kdyby v druhém sledu byli připraveni lidé, kteří by se vedení ujali a dokázali stranu restartovat. Po pravdě řečeno, takové tam nevidím. Možná by to mohl být staronový hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který je populární a mohl by ČSSD dát nový impulz. Zatím tam ovšem vidím spíš bratrovražedné boje, žádné výrazné programové body. Nenabídla koncepci pomoci slabším sociálním skupinám, místo levicové strategie šlo o handrkování, kdo dá více. A nakonec o tom stejně rozhodli Andrej Babiš a Alena Schillerová. Politici ČSSD se tudíž nedokázali prosadit ani ve svém bytostně vlastním tématu. Nemluvě o tom, že na Západě se levicový proud pohybuje úplně jiným směrem, řeší otázky genderu, tolerance vůči jinakosti a nevyvolávání strachu. Tady se jde konzervativní cestou, která mladší a vzdělanější generaci nemůže oslovit.

Když se posuneme k vítězům, předznamenává úspěch STAN a ODS vytváření předvolebních koalic, které by pak mohly znamenat porážku ANO?

Nevěřím tomu, že tady vznikne předvolební koalice, která by sdružovala více stran. Problém opozice je, že její členové soupeří o stejné voliče. Připouštím možnost, že TOP 09 uvolní prostor a její členové přejdou k ODS nebo KDU-ČSL, eventuálně vytvoří společnou kandidátku.

A co STAN a Piráti, kteří už ke koalici nakročili?

Nakročeno mají, ale to měli před posledními volbami i STAN s lidovci, a nic z toho nebylo. Dokonce měli podepsanou smlouvu, která se nakonec odvolala. Piráti mohou na úrovni vedení něco dohodnout, ale jejich fórum, kde hlasují všichni členové, to může shodit. STAN jako samostatný subjekt bude mít velký problém v parlamentních volbách, které zrcadlově neodrážejí výsledky z krajů a Senátu. Fenomén oblíbených starostů ve sněmovním hlasování tolik nezabírá.

Andrej Babiš se tedy po těchto volbách nemusí cítit příliš ohrožen?

Musí se cítit velmi ohrožen, protože covidová krize a aktuální prudký nárůst nakažených dokazuje, že na vládní úrovni došlo k selhání. Příslušní ministři a premiér to včas nezachytili, neopírali se o stanoviska odborníků, nepřijali preventivní opatření. A když exministr Vojtěch nebo docent Maďar chtěli něco udělat, Babiš jim to zrušil. Navíc volby budou za rok a tou dobou bude ekonomická situace spousty lidí mnohem horší než dnes. Otázka je, zda to bude opozice schopna využít ve smyslu předložení životaschopné alternativy, která se nebude opírat jen o prohlášení, že nechce Babiše. Měla by se sjednotit na několika zásadních bodech, které bude prosazovat. Lidé by si tak mohli vybrat mezi několika subjekty, ale věděli by, že když se dostanou do sněmovny, na hlavních prioritách se shodnou. Musí jít o témata, na něž občané reagují a jsou pro ně tak důležitá, že kvůli nim půjdou k volbám, aniž by museli opustit svou preferovanou stranu.