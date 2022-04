Skoupá na slovo je nyní ukrajinská ambasáda. Ta je přitom na seznamu šedesátky náborových míst, která na webu fightforua.org láká do Mezinárodní legie územní obrany Ukrajiny. Internetové stránky zřídila sama Ukrajina. „Máte zájem za nás bojovat?“ vyzvídala lámanou češtinou žena na druhé straně telefonu, jež je přímo na „náborových“ stránkách.

Po sdělení, že pouze chceme zjistit, kolik Čechů se přes portál do bojů hlásilo, však žena předala telefon kolegovi. „Toto nemůžeme říci. Obraťte se na atašé,“ odbyl nás muž. Sama ambasáda na dotaz Deníku do uzávěrky tohoto vydání nereagovala.

Deníkem oslovený expert, někdejší šéf vojenského zpravodajství a dnes bezpečnostní poradce Andor Šándor, soudí, že na Ukrajinu vyrazily už desítky českých mužů. Ve většině případů se dle něj jedná o veterány ošlehané předchozími válečnými konflikty.

