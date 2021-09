Podle kritiků však dokumenty o zúčtování energií budou zbytečně detailní a bytová družstva a SVJ zahltí kvůli měsíčním hlášení další administrativa. Postupně také bude nutné vyměnit stará měřidla za nová, s dálkovým odečtem.

Co se tedy změní? Roční vyúčtování by nově mělo obsahovat srovnání aktuální spotřeby se spotřebou na vytápění za stejné období předchozího roku, a to v rozšířené grafické podobě. Novinkou bude i srovnání s fiktivním průměrným referenčním bytem ze stejné uživatelské kategorie. V ročním dokumentu se objeví í informace o použité skladbě zdrojů energie a souvisejících ročních emisních skleníkových plynů či kontakty včetně webových adres na podání stížností.

„Cílem je zlepšit informovanosti příjemců tepla a společně připravované teplé vodě, zejména s ohledem na jejich spotřebu,“ vysvětluje mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček. V platnost by nová pravidla měla podle předpokladů ministerstva vejít od 1. ledna 2022.

Kritizovaná novela

Novela se však stala i předmětem kritiky. Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD) vadí, že ministerstvo při vytváření novely nebralo v potaz jeho připomínky. Jednou z nejzásadnějších je zmíněné měsíční informování o průběžné spotřebě energií. Podle šéfa SČMBD Jana Vysloužila tím vzniknou bytovým družstvům nejen další povinnosti, ale i výdaje. V chystané vyhlášce se sice píše, že měsíční přehled musí být poskytován zdarma, i tak ale lidé podle Vysloužila novou službu, byť nepřímo, zaplatí.

„Představa, že zjišťování měsíčních spotřeb energií a jejich zasílání všem uživatelům v domě nepovede ke zvýšení nákladů je iluzorní. Činnost družstva i společenství vlastníků jednotek je financována jejich členy, takže každý vícenáklad bude v konečném důsledku vyúčtován jejich členům a je úplně jedno, jestli to bude formou vyúčtování nové služby či zdražením poplatku na správu,“ odhaduje Vysloužil.

Podle něj Svaz nikterak nezpochybňuje právo uživatelů bytů na průběžné informace, podle Vysloužila by to mohlo být řešeno jiným levnějším způsobem: třeba umístěním dokumentu se všemi povinnými informace na interní webové stránky družstva, uživatelé bytů by pak jen jednou obdrželi informace, kde vše najdou a k jakému datu.

Svaz kritizuje i požadavek na grafickou úpravu vyúčtování. „Už tak složité vyúčtování bude ještě složitější,“ myslí si Vysloužil s tím, že zatímco nyní se vyúčtování nachází na třech listech, kvůli dalším povinným informacím a grafům odhaduje nový rozsah až klidně na deset stran.

Dojde ke snížení spotřeb?

Novela vyhlášky se však časem dotkne i peněženek samotných obyvatel bytů. Pokud začne platit od ledna příštího roku, bude nutná postupná výměna měřidel. „V praxi by to znamenalo, že pokud by se po 1. lednu 2022 rozbilo měřidlo anebo by již vypršelo cejchovací období, muselo by se nahradit novým, se schopností dálkového měsíčního odečtu. Bez jakéhokoliv pardonu pak musí být takováto měřidla nainstalována v bytech nejpozději do 1. ledna 2027,“ upozorňuje Vysloužil.

Na druhou stranu přiznává, že takováto měřidla jsou sice o něco dražší, ale zase přinesou uživateli komfort. Nebude muset být při odečtu nutně doma.

Ačkoliv si ministerstvo a potažmo Evropská unie od změny slibují změnu v chování lidí a snížení spotřeby energií, SČMBD je k tomuto cíli skeptický. „Ke skokovému snížení spotřeb tepla a teplé vody došlo po zavedení povinnosti instalovat poměrová měřidla. Zavedení povinnosti měsíčních informací o spotřebách již k dalšímu skokovému snížení spotřeb podle nás nepovede,“ předpovídá Vysloužil.