Sociální služby se otevřou rychleji: senioři se dočkají návštěv i procházek

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová dnes představila aktualizovaný plán v uvolňování sociálních služeb. Senioři žijící v domovech důchodců nebo léčebnách pro dlouhodobě nemocné už brzy zřejmě uvidí své blízké. Od 25. května by měl skončit zákaz návštěv v těchto zařízeních, který kvůli koronaviru covid-19 platí od počátku března. Na Twitteru to oznámil rovněž ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). O něco později by si senioři mohli vyrazit i na procházku mimo areál domova.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. | Foto: Deník / Martin Divíšek