"Vše dopadlo dobře a jsem v pohodě. V pátek jsem v práci," napsal Filip v SMS. Podle zdrojů Práva navštívil Filip v budově sídla KSČM lékařku, která mu zavolala rychlou zdravotnickou službu. Mluvčí záhranné služby Jana Poštová Novinkám následně informaci potvrdila.

„Kolem deváté hodiny jsme zasahovali v ulici Politických vězňů u 65letého muže, který měl obtíže se srdcem. Po zaléčení byl přepraven do nemocnice. Byl při vědomí a komunikoval,“ uvedla mluvčí. "

Podle mluvčí KSČM Heleny Grofové je Filip nyní v péči lékařů na jednotce intenzivní péče. "Vše dopadlo dobře a jsem v pohodě. V pátek jsem v práci, pustí mě zítra," napsal ČTK Filip v textové zprávě.

Filipovi se dopoledne podle místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče udělalo nevolno v stranickém sídle v ulici Politických vězňů v Praze. "Byla to náhlá indispozice a byl odvezen rychlou záchrannou službou," uvedl. Podle poslankyně Miloslavy Vostré byl Filip převezen do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí v Praze.

Pětašedesátiletý politik bude na jaře obhajovat mandát předsedy KSČM. V čele komunistů stojí od 1. října 2005.

Do rukou Filipa jako prvního místopředsedy měl dnes v poledne složit slib nově zvolený ombudsman Stanislav Křeček. Filip měl zastoupit šéfa komory Radka Vondráčka (ANO), který je na cestě do Thajska a Laosu. Podle místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Pikala (Piráti) by měl Filipa na ceremoniálu zastoupit na základě pravidel o posloupnosti další z místopředsedů Tomio Okamura (SPD).