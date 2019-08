Nebylo to moc peněz. Lidé, kteří si doteď kupovali nejlevnější možné brýle, dostávali od pojišťoven přibližně 150 korun na obruby a další stovky korun na skla. Zbytek si dopláceli ze svého. Kvůli změně části zákona o veřejném zdravotním pojištění ale většina lidí od pojišťoven od srpna nedostane na nové brýle už ani korunu. Příspěvek je od vyhrazen jen pro vážné pacienty.

„Od srpna je u pojištěnců nad 15 let zrušena úhrada brýlových obrub a úhrada běžných brýlových čoček pro korekci oční vady menší než 10 dioptrií (sférických a torických čoček a plastových sférických čoček),“ potvrdil včera mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

V Česku nosí brýle (na dálku a na blízko) podle průzkumů skoro šest milionů lidí. Pojišťovny tak dosud v plošném příspěvku vydávaly na skla v obroučkách řádově stovky milionů.

Polepší si cukrovkáři

Škrtem u dospělých naopak dojde od srpna k „vylepšení“ u dětí do 15 let. „Dětem budou nově hrazeny tvrzené, tzv. silikátové, brýlové čočky,“ popsal Sršeň. Děti do pěti let věku budou dostávat jeden pár sférických a tři páry torických čoček ročně. Dětem od 6 do 14 let bude ročně hrazený jeden pár.

Zmiňovaný zákon o zdravotním pojištění přinese i změny u dalších zdravotnických prostředků. Ty však naběhnou postupně. Jak už Deník informoval, úhradu od pojišťoven zřejmě ztratí elastoviskózní roztoky, což jsou prostředky, které používají hlavně senioři s osteoporózou, tedy se ztuhlými a poškozenými klouby.

Naopak ušetří cukrovkáři, kteří potřebují náplasťové inzulinové pumpy. Začnou se zřejmě hradit i vysoce výkonné inhalátory, terapeutická obuv, pomůcky při popáleninách či vibrační sluchadla.