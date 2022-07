V pátek bude v Česku oblačno až polojasno. Na jihovýchodě ale může být obloha i zatažená a místy zaprší, vyloučené nejsou ani bouřky. K večeru se bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty budou 20 až 24 stupňů Celsia, na jihovýchodě kolem 26 stupňů. Na podobné hodnoty vystoupají teploty také o víkendu.

Sobota by měla být na většině území spíše slunečná a bez deště, pouze na severu a severovýchodě hrozí ojediněle přeháňky, na horách i četnější. V neděli pak už ČHMÚ déšť nečeká nikde. Bude jasno až polojasno, na severovýchodě přechodně oblačno.

Slunečné počasí vydrží i v příštím týdnu, postupně se navíc začne oteplovat. V pondělí by maxima měla být až 29 stupňů Celsia. Od úterý se pak už dostanou přes tropickou třicítku. Do čtvrtka by měly dosáhnout až 35 stupňů Celsia.